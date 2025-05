Shel Shapiro, chi è: il successo con i The Rokes e la carriera da solista

Shel Shapiro è uno degli ospiti annunciati del nuovo appuntamento con Domenica In, in onda oggi pomeriggio su Rai 1 con Mara Venier, l’ultimo di questa lunga stagione prima della consueta pausa estiva. La padrona di casa accoglierà nel suo studio anche il celebre cantante, che ha fatto il suo debutto nel mondo della musica in Italia negli anni ’60; era infatti il 1963 quando esordì con il gruppo Shel Carson Combo che fu successivamente ribattezzato nel più celebre “The Rokes“, con cui ha ottenuto un grandissimo successo di pubblico e vendite nel panorama beat nazionale.

In seguito allo scioglimento della formazione datato 1970, Shel Shapiro ha avviato la sua lunga e fortunata carriera da solista. Non solo canto ma anche numerose altre attività ad essa affini, come quelle di arrangiatore, produttore e anche autore di testi di celebri canzoni; in carriera ha infatti scritto per artisti del calibro di Patty Pravo, Mina, Ornella Vanoni e Mia Martini.

Shel Shapiro e la vita privata: due matrimoni e i figli Malindi, Pietro e Ginevra

Shel Shapiro, soffermandoci invece sulla sfera privata e sentimentale, in passato ha vissuto una storia d’amore importantissima con l’ex modella Maria Lina Carreri, eletta nel 1962 Miss Cinema. Un matrimonio che tragicamente si interruppe nel 1992, anno in cui la donna si tolse la vita; dalla loro unione matrimoniale, celebrata nel 1969, hanno avuto una figlia di nome Malindi nel 1978.

A seguire il cantante è convolato a nozze con Cristina Rivetti, la sua seconda moglie, dalla quale ha avuto altri due figli, Pietro e Ginevra. Shel Shapiro è legatissimo ai suoi figli e con loro ha costruito un bellissimo rapporto nel corso degli anni. Ora, invece, il cantante vive da diversi anni a Loano, in Liguria, dove trascorre il suo ritiro dalla musica e dalla frenetica vita professionale in una dimensione più raccolta e pacifica.