Chi è Sheryl Failes, l'ex moglie di Paul Gascoigne? I due sono stati insieme per circa otto anni, il loro era un rapporto fatto di abusi e violenze.

Sheryl Failes per anni è stata un’autrice televisiva molto nota nel Regno Unito, a farle ottenere una notevole visibilità però è stata soprattutto la sua relazione sentimentale con l’ex calciatore Paul Gascoigne. I due si sono conosciuti nel 1990, la loro storia d’amore però non è stata affatto serena. Dopo sei anni d’amore decisero di diventare marito e moglie, il matrimonio però giunse al capolinea due anni dopo, nel 1998.

In molte occasioni Sheryl Failes ha parlato del rapporto turbolento con Paul Gascoigne, soprattutto a causa del problemi che l’ex marito aveva con l’alcol, degli abusi e della sua ossessione per il sesso. In passato l’ex moglie del calciatore ha raccontato che era consapevole del fatto che ogni volta che lui tornava a casa voleva fare sesso e per lei era meglio di essere picchiata. A detta sua i due non hanno mai avuto delle ‘normali’ conversazioni, parlavano solo di lui o di sesso.

Sheryl Failes, le violenze subite da Paul Gascoigne e la fine del loro matrimonio

L’ex moglie di Paul Gascoigne ha subito per anni gli abusi e le violenze, nel 1998 però ha trovato il coraggio di mettere fine alla loro relazione ‘malata’. Dal loro amore è nato un figlio, Regan, che amava il padre ed è per questo che per Sheryl Failes fu ancora più difficile mettere fine al loro matrimonio. In passato ha rivelato: “Cacciare di casa Paul è stata la cosa più difficile da fare“.

Dopo l’addio l’ex moglie di Paul Gascoigne è diventata la testimonial di molte campagne sulla violenza domestica. Nel 2009 ha scritto anche un libro autobiografico intitolato ‘Stronger: My Life Surviving Gazza’. Tra quelle pagine ha raccontato le violenze subite dall’ex calciatore. Dalla loro unione è nato solo un figlio ma l’ex marito di Sheryl Failes adottò anche i figli che lei aveva avuto da una passata relazione, Bianca e Mason, ai quali ha dato il suo cognome.