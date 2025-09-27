Signora Coriandoli a 'Ballando con le Stelle'. Maurizio Ferrini parla del suo personaggio più noto: "Le do il permesso di entrare in me solo quando..."

SIGNORA CORIANDOLI, “CONTRARIA AGLI UOMINI VESTITI DA DONNA!”

Signora Coriandoli, chi è uno dei protagonisti più attesi di “Ballando con le Stelle” e cosa sappiamo di Maurizio Ferrini che ha ideato questo personaggio ‘en travesti’ all’inizio degli Anni Novanta e tornato nell’ultimo periodo sulla cresta dell’onda? Questa sera esordirà, su Rai 1, la ventesima edizione del dancing show e per un’occasione così speciale la padrona di casa, Milly Carlucci, ha provato ancora una volta a fare le cose in grande con un cast fatto di grandi nomi e alcune sorprese: tra queste, appunto, il 72enne comico e attore che si esibirà nientemeno che con uno dei volti storici dello show di punta del servizio pubblico. Ma chi è stato protagonista di questo clamoroso ‘come back’ e cos’altro dobbiamo aspettarci dalla partecipazione della signora Coriandoli?

Per insegnare a danzare e fare da partner in pista della signora Coriandoli, come sappiamo, è stato scelto Simone Di Pasquale che, come hanno giustamente sottolineato alcuni opinionisti tv, di fatto è “tornato dalla pensione” forse apposta per lei. Il 47enne ballerino e personaggio televisivo capitolino (di cui parliamo quest’oggi in un pezzo a parte, rievocando i motivi dell’addio) rappresenterà assieme a Maurizio Ferrini una delle coppie più attese, oltre che più chiacchierate per via delle solite, sterili polemiche scoppiate sui social all’annuncio che Emma Coriandoli/Ferrini avrebbe fatto parte del cast di “Ballando con le Stelle”.

Peraltro, nonostante si tratti del travestimento più riuscito dell’attore romagnolo, il diretto interessato ha sempre tenuto a precisare che non si tratta di un suo alter ego e che lui interpreta “solo quando le do il permesso di entrare”.

MAURIZIO FERRINI, “LA CORIANDOLI MI HA INSEGNATO TANTO SULL’UNIVERSO FEMMINILE”

E su questo rapporto oramai simbiotico, ma comunque molto personale, di Maurizio Ferrini con la signora Coriandoli, il diretto interessato ne ha parlato proprio di recente, in una delle interviste concesse alla viglia della messa in onda del programma di Rai 1, tra la curiosità di capire cosa aspettarci e i rumors che, da sempre, accompagnano ballerini e loro partner VIP sul proscenio ideato dalla Carlucci.

Chiacchierando con Palco Live TV, aveva scherzosamente ammesso di essere “uno dei pochi uomini che viene posseduto dallo spirito di un personaggio, mi entra dalle orecchie…”. Anzi, per Ferrini, “la Coriandoli è contraria agli uomini vestiti da donna! E per me nella vita c’è un confine netto tra professione e privato” aveva aggiunto, parlando di una ideale riga da tracciare.

E sempre nell’intervista concessa a Palco Live TV, per Maurizio Ferrini la signora Coriandoli è stata molto importante per avergli insegnato tanto dell’universo femminile, un mondo “vastissimo” e di cui gli uomini sanno ancora poco. Invece, sul ‘ritorno’ nelle vesti di questo personaggio dopo anni in cui l’attore si era dedicato ad altro, il 72enne ha ammesso candidamente che “la mia manager mi aveva spinto verso il rinnovamento, molti mi dicevano di non cambiare dato che se il pubblico non l’avesse riconosciuto l’avrebbe poi rifiutato…”.

Cosa fare dunque dopo un decennio e oltre di assenza? “Restare la solita signora di provincia? No! La Coriandoli oggi segue i social e oggi vuole essere Royal, di ascendente reale, mettendosi la coroncina…” ha raccontato Maurizio di questa versione 2.0 della Emma nazionale.