Silvana Armani, chi è la nipote di Giorgio Armani scomparso all’età di 91 anni: parte integrante e necessaria dell’impero di famiglia.

Lui mentore e maestro, lei instancabile al suo fianco come erede del suo talento; Silvana Armani, nipote del celebre stilista Giorgio e figlia del compianto fratello, Sergio, è una punta di diamante del brand di famiglia al quale dedica tutta la sua passione e talento da oltre 30 anni. Non ha mai amato la notorietà, il clamore mediatico; ha sempre preferito il successo silenzioso delle creazioni, formandosi a stretto contatto con il compianto zio, Giorgio Armani.

Una perdita indescrivibile per il mondo della moda ma ancor di più per Silvana Armani che, al fianco dell’amato zio, ha vissuto momenti importanti non solo dal punto di vista professionale ma soprattutto umano. La nipote di Giorgio Armani, non a caso, è considerata una sorta di erede dell’estro del celebre e compianto stilista; fedele all’azienda di famiglia e sempre in prima linea per tutte le fasi creative che hanno reso il brand celebre in tutto il mondo.

Silvana Armani, nipote di Giorgio Armani: un talento eccelso ma senza clamore mediatico

Gli esordi di Silvana Armani coincidono con il ruolo di modella; ben presto decide di dedicarsi unicamente al brand di famiglia ed è così che la nipote di Giorgio Armani si afferma nel corso del tempo come elemento cruciale dell’intero impero del brand. Sul campo ha approfondito le conoscenze, appreso i segreti da suo zio che – come accennato – è stato suo mentore e maestro.

Non si conosce molto della vita privata di Silvana Armani – nipote di Giorgio Armani – dato che, come anticipato, non ha mai amato la visibilità e il clamore mediatico. Pare sia una grande amante della natura, degli animali; proprio negli spazi incontaminati ama rifugiarsi dopo gli impegni di lavoro che da decenni segue con diligenza, passione e talento.

