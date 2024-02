Chi è Silvano Loia, nuovo fidanzato di Francesca Neri/ Weekend romantico a Firenze per la coppia

Francesca Neri ritrova l’amore con Silvano Loia: chi è l’uomo misterioso

Francesca Neri, a un anno e mezzo dalla separazione con Claudio Amendola, sembra aver ritrovato l’amore. I paparazzi di Chi hanno pizzicato l’attrice per le vie di Firenze in compagnia del suo nuovo compagno Silvano Loia. Ma chi è il misterioso uomo?

Si tratta del manager di Rai Way, società che gestisce la rete di diffusione della Rai, “con il quale ha trascorso un romantico weekend per il suo compleanno. E’ la prima volta che li si vede insieme, ma a giudicare dall’intimità fanno coppia già da un po’. Non troppo, però, perchè durante la loro fuga d’amore, di Firenze hanno visto principalmente la stanza dell’albergo, dove sono rimasti chiusi quasi tutto il tempo del soggiorno” si legge sul settimanale.

Francesca Neri sulla separazione di Amendola: “Sto vivendo la mia libertà”

“Sto vivendo finalmente la mia vita. Non ho mai parlato del mio matrimonio, figuriamoci se parlo della sua fine. Questo a meno che non ci siano delle ragioni molto valide…“.Queste le parole con le quali Francesca Neri ha commentato la fine del lungo matrimonio con Claudio Amendola che ha ritrovato l’amore con una compagna molto più giovane di lui.

Proprio l’attore, ospite a Le Iene, aveva affrontato l’argomento: “Il dolore c’è stato, ma oggi non c’è più. Rimane il dispiacere di non essere riusciti ad andare fino in fondo e rispettare quello che per tanti anni ci siamo detti, ovvero il voler invecchiare insieme. Le vorrò più che bene per tutta la vita…” Amendola aveva parlato della rottura con l’ex moglie anche a Verissimo: “Non credevo di poter interrompere la nostra storia, ma è successo, e la vita va vissuta e accettata per quello che è. Potrebbe essere un enorme rimpianto. Con Francesca ho scritto il libro più bello della mia vita. Le vorrò bene per sempre, più che bene“.

