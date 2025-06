Silvia Brena, chi è l'insegnante di ginnastica di Yara Gambirasio: le ipotesi avanzate dalla docu-serie "Il caso Yara - Oltre ogni ragionevole dubbio"

Il caso di cronaca nera legato all’omicidio di Yara Gambirasio sbarca in prima serata su Canale 5 questa sera, lunedì 23 giugno 2025, con il film Yara diretto da Marco Tullio Giordana. Una vicenda giudiziaria che ha portato alla condanna definitiva all’ergastolo di Massimo Bossetti, il cui movente sarebbe stato un’aggressione sessuale nei confronti della ragazza trovata morta nel 2011 in un campo abbandonato nella provincia di Bergamo. Sono numerosi i nomi coinvolti più o meno direttamente nella vicenda e, tra questi, figura anche quello di Silvia Brena.

Entrando nello specifico, Silvia Brena è l’insegnante di ginnastica di Yara Gambirasio: la ragazza era una grande appassionata di ginnastica ritmica e frequentava quasi quotidianamente la palestra di Brembate di Sopra dalla quale si sono poi perse le sue tracce. Anche la sua stessa insegnante si sottopose ai test biologici, così come l’intera popolazione della zona, e furono ritrovate tracce del suo DNA sul giubbino della ragazza.

Silvia Brena, le ipotesi avanzate dal documentario “Il caso Yara”

L’eventuale coinvolgimento di Silvia Brena nella vicenda che ha portato alla morte di Yara Gambirasio non sarebbe stato adeguatamente investigato: è questa l’ipotesi avanzata dalla docu-serie Netflix Il caso Yara – Oltre ogni ragionevole dubbio, che indaga sulla misteriosa vicenda giudiziaria che ha segnato l’Italia intera. Oltre all’insegnante di ginnastica, anche gli spostamenti del custode della palestra non sarebbero stati indagati a dovere, specifica il documentario, lasciando dunque un alone di mistero e di sospetto su entrambe le figure.

C’è comunque da sottolineare che l’eventuale coinvolgimento di Silvia Brena e del custode della palestra non sarebbero stati analizzati a dovere perché, probabilmente, Yara Gambirasio era una assidua frequentatrice del complesso sportivo. Anche la Brena fu all’epoca sottoposta a test biologico, così come l’intera popolazione, e il ritrovamento del DNA dell’insegnante sul giubbino della ragazza è probabilmente legato al fatto che, nel rapporto maestra-allieva, erano sempre in contatto, quasi ogni giorno, durante gli allenamenti di Yara in palestra.