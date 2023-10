Chi è Silvia Criscuolo, corteggiatrice di Brando Ephrikian a Uomini e Donne/ La prima apparizione in tv

Uomini e Donne, Silvia Criscuolo protagonista nel “trono” di Brando Ephrikian

Il nuovo corso a Uomini e Donne inizia ad entrare nel vivo; i tronisti scelti per l’edizione in corso stanno familiarizzando con le dinamiche e tra le corteggiatrici presenti, emergono già le prime tenerezze e preferenze. Particolare attenzione e curiosità sta riscuotendo il percorso di Brando Ephrikian, nuovo tronista del dating show condotto da Maria De Filippi. Alla corte del giovane spicca il ruolo di Beatriz D’Orsi, ma tra le nuove conoscenze del tronista è da menzionare anche Silvia Criscuolo.

Silvia Criscuolo – corteggiatrice di Brando Ephrikian a Uomini e Donne – si è messa in evidenza nelle ultime puntate del dating show. La giovane ha iniziato la sua frequentazione con il tronista destando in rete la curiosità degli appassionati alla trasmissione. La giovane ha 23 anni ed è originaria di Alife e – come riprota TvBlog – frequenta il terzo anno di economia aziendale con buone possibilità di concludere quanto prima il percorso di studi.

Silvia Criscuolo, corteggiatrice di Brando a Uomini e Donne: curiosità e primi scontri

In merito ad ulteriori curiosità sul conto di Silvia Criscuolo – corteggiatrice di Brando Ephrikian a Uomini e Donne – sempre il portale riporta come la giovane si figlia di Maddalena Di Muccio, ex sindaco propria della sua città natale, ovvero Alife. Inoltre, stando ad ulteriori fonti pare che la nuova corteggiatrice sia anche già apparsa in tv e precisamente ad una puntata di Ciao Darwin, seppur senza specificare in che fazione e in che edizione.

Nel merito della partecipazione a Uomini e Donne, come anticipato Sivlia Criscuolo si è messa in evidenza proprio nelle ultime registrazioni. In una delle scorse puntate si è infatti resa protagonista di un diverbio con Brando Ephrikian. “Combatto tutti i giorni per dimostrare agli altri e a me stessa di non essere solo un bel faccino, sono una ragazza con una testa e dei pensieri e delle ambizioni”. La giovane tronista ha dunque lamentato il fatto di sentirsi continuamente sminuita dal tronista. “Penso di averti dimsotrato di non essere solo una bambolina, mi sento sminuita a stare qui”.

