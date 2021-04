Chi è Silvia, cugina di Max Giusti / “Spero di sorprenderlo e ricordargli che..”

Silvia, cugina di Max Giusti, prende parte alla puntata di Canzone Segreta per una sorpresa al simpaticissimo conduttore. Tra gli ospiti legati a Max Giusti ci sono amici, parenti e personaggi dal mondo dello spettacolo. Per quanto riguarda i parenti, la cugina Silvia sembra molto legata all’ospite di Serena Rossi. “Sono qui per Max e spero di riuscire a farlo emozionare questa. Vorrei tanto fargli ricordare qualcosa di importante che riguarda la nostra infanzia”, dice Silvia a pochi minuti dall’inizio della puntata. Di sicuro lei appare molto emozionata, vedremo se l’effetto sarà lo stesso per il mitico Max Giusti.

Silvia, cugina di Max Giusti: la sorpresa a Canzone Segreta

Max Giusti attende la sua sorpresa a Canzone Segreta. Tra le persone speciali che vogliono stupirlo c’è la cugina Silvia, che nel pre-puntata fa riferimento ad un’infanzia felice condivisa con il conduttore. Evidentemente Max e Silvia hanno trascorso diversi momenti spensierati insieme. Le avventure che Giusti e sua cugina Silvia hanno vissuti durante l’adolescenza li ha molto legati. Al punto che Serena Rossi l’ha coinvolta per sorprendere il cugino. Cosa avrà in mente?

