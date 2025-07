Chi è Silvia Pardolesi, la moglie di Mario Adinolfi? Come si sono conosciuti e chi sono le due figlie che hanno avuto

Si sa che i fan dell’Isola dei Famosi, ma di ogni reality show, sono sempre curiosi sulla vita privata di chi vi partecipa, anche su Mario Adinolfi si è fatto un gran chiacchiericcio soprattutto sul peso, quando ha mangiato e chi ne ha più ne metta perché si sa che in Italia si è ossessionati dal peso delle persone, basti vedere di cosa parla un noto programma Rai che finalmente si è concluso.

Ma chi è Silvia Pardolesi, la moglie del concorrente? Si sono conosciuti nel 2012 e l’anno successivo si sono sposati con una cerimonia a Las Vegas. Dalla loro storia d’amore sono nati Clara e Joanna Benedetta. Ci tiene alla sua privacy, ma non si è mai tirata indietro dal difendere il marito dalle critiche.

Silvia Pardolesi ha fatto di tutto per conquistare il marito Mario Adinolfi

Le posizioni di Mario Adinolfi sulla donna, sui diritti delle persone omosessuali e chi ne ha più ne metta si conoscono e di certo il percorso all’Isola dei Famosi non gli ha fatto cambiare idea, così come in tanti non hanno abbracciato il veganesimo di Loredana Cannata. Una volta lui disse che la moglie cristiana è sottomessa e lei invece di arrabbiarsi disse che se sottomessa vuol dire essere al sevizio della famiglia allora lo era.

Stando a quello che si può leggere sul web sembra che Silvia Pardolesi abbia fatto di tutto per conquistare il suo futuro marito perché era sicura che sarebbe stato l’uomo della sua vita. È una donna cristiana, praticamente, ma non ha mai avuto paura di parlare di sesso, infatti secondo lei i cristiani lo fanno spesso appunto perché fanno tanti figli.