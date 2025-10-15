Chi è Silvia Verdone, la moglie di Christian De Sica? Insieme fin da adolescenti, si sono conosciuti e innamorati grazie a Carlo Verdone

Nel 1980, Christian De Sica è convolato a nozze con la donna che ancora oggi è al suo fianco: Silvia Verdone. Silvia, moglie di Christian De Sica, è anche la sorella di Carlo Verdone. Proprio i due attori, Carlo e Christian, erano infatti compagni di classe, o meglio, addirittura di banco. Con la moglie, dunque, il rapporto va avanti da quando erano appena due adolescenti: Silvia, all’epoca, aveva appena 14 anni, mentre il futuro marito qualcuno in più.

Christian ha conosciuto Silvia proprio grazie a Carlo, il suo compagno di classe, che li ha presentati: tra i due è stata immediata la scintilla, tanto che da quel rapporto tra due giovani studenti è nato un matrimonio lungo e felice. Christian e Silvia sono convolati a nozze nel 1980, quando lei aveva solamente 22 anni e lui 7 in più. Da quella storia d’amore sono nati due figli, Brano e Maria Rosa.

Ma chi è e cosa fa nella vita la moglie di Christian De Sica? Anche Silvia ha un ruolo nel mondo del cinema: la sorella di Carlo Verdone, infatti, è cresciuta immersa nel mondo del cinema e del teatro. È figlia di Mario Verdone, storico del cinema, e come il fratello Carlo e il fratello regista Luca, ha deciso di seguirne in parte le orme. Dopo una breve esperienza come Signorina buonasera in tv, Silvia ha deciso di lavorare come produttrice, sia a teatro che al cinema. Non sono tante, però, le esperienze in questo senso: Silvia Verdone ha infatti preferito dedicarsi più che altro alla famiglia.

Insieme da più di cinquant’anni, Silvia Verdone e Christian De Sica hanno un solo segreto: “Ci rispettiamo e non ci prendiamo mai troppo sul serio”. Una ricetta che ha permesso loro di amarsi nel tempo e di continuare a farlo giorno per giorno, per più di cinquant’anni.