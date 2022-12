Silvie Loto è la fidanzata di Rkomi?/ Il cantante: “Il cuore trova sempre qualcosa”

Chi è Silvie Loto?

Silvie Loto è la presunta fidanzata del cantante Rkomi. Dopo la breve storia d’amore con Paola Di Benedetto (scoperta grazie ai paparazzi), adesso il cantante starebbe frequentando la bella Silvie, i rumors avranno ragione anche questa volta? Silvie Loto è una giovane e talentuosa Dj di Milano e la sua bravura l’ha portata a lavorare per anni anche in una delle discoteche più famose di Roma: GOA. Ama la musica sin da quando era piccola e a 17 anni ha iniziato a fare carriera in quest’ambito rimanendo comunque abbastanza lontana dai riflettori.

Silvie ha all’attivo diversi album: Solstice pubblicato nel 2013, Crying Love nel 2014 e Killing Time nel 2018; nel 2021 invece ha pubblicato Taking My Mind For A Loop e Cervoloco. La giovane Dj lavora anche presso il Centro Studi Musicali di Roma, dove insegna ai giovani che vogliono intraprendere la sua stessa carriera. In un’intervista di qualche anno fa Silvie aveva raccontato com’era nata la sua passione per la musica: “Ho iniziato a suonare non dico per gioco ma quasi, un po’ per sfida e per una grande passione; mi affascinava la figura del Dj e ho iniziato per vedere un po’ cosa succedeva”.

Silvie Loto e Rkomi, le dichiarazioni del cantante sull’amore

Silvie Loto e Rkomi secondo i rumors sarebbero stati visti insieme per la prima volta a cena in un ristorante chic di Firenze e i due si seguono a vicenda su Instagram. Il loro flirt secondo i rumors sarebbe nato proprio nel periodo in cui Rkomi e Paola Benedetto si erano lasciati, nessuno può sapere con certezza cosa è successo e se l’ex coppia possa essersi lasciata proprio a causa di Silvie ma molti fan escludono questa possibilità, sia perché poco tempo dopo Paola e Rkomi hanno dimostrato di essere rimasti in buoni rapporti, sia perché in realtà il cantante si è sempre rivelato un uomo molto dolce e sincero.

Sull’idea di amore però, Rkomi sembra essere molto indeciso e insicuro; in una recente intervista a Vanity Fair il cantante ha dichiarato: “Il cuore trova sempre qualcosa, forse è questo il problema. Devo però imparare a capire meglio che definizione do all’amore con la a maiuscola, perché forse inizio a mettere in discussione anche questo. Forse l’ho idealizzato. So bene cosa sarebbe più giusto essere, ma il mio lavoro non me lo permette. Metto a confronto il me di una volta, che aveva molto più tempo e un lavoro normale, e se penso al me innamorato allora, perderò sempre il confronto perché l’amore numero uno in questo momento sarà sempre la musica”











