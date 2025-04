Nel mondo dello spettacolo, la coppia formata da Lorella Cuccarini e Silvio Testi rappresenta una bella eccezione. I due, infatti, stanno insieme da tantissimi anni: la loro relazione è cominciata negli anni Ottanta e ancora oggi prosegue felice. Nel corso del loro matrimonio, arrivato dopo pochi mesi di storia d’amore, sono nati anche quattro figli, la gioia di entrambi i genitori. Ma chi è Silvio Testi, il marito di Lorella Cuccarini, al suo fianco in tutti questi anni di carriera e grandi soddisfazioni tra televisione, musica e cinema?

Amici 24, Lorella Cuccarini: "Emanuel Lo sexy? Sì, anch'io ho sentito il piccante"/ Lui frena: "Esagerata!"

Anche quello di Silvio Testi è un nome che non è nuovo al mondo dello spettacolo. Al contrario della moglie non è un volto conosciuto in tv, ma il suo profilo non è certo sconosciuto. Silvio Testi è infatti un importante produttore televisivo e musicale che lavora da tutta la vita nell’ambito del mondo dello spettacolo. Proprio grazie ai rispettivi lavori, Lorella e Silvio si sono conosciuti e innamorati. Poco dopo, come abbiamo detto, sono arrivate le nozze: Silvio, infatti, ha chiesto alla ballerina di sposarlo dopo pochi mesi insieme, certo che fosse la donna della sua vita e che sarebbe potuta essere la mamma dei suoi figli. E che dire: Silvio Testi ci aveva visto lungo, visto come poi sono andate le cose.

Lorella Cuccarini, chi è: dai varietà ad Amici/ "Sto vivendo la mia rinascita in tv"

Silvio Testi, chi è il marito di Lorella Cuccarini: così è nato l’amore

Silvio Testi ha cominciato la sua carriera nel mondo della musica per poi conoscere importanti artisti e collaborare, nel corso del suo iter musicale, con grandi nomi come Lucio Dalla, Toquinho ma anche Rino Gaetano. Più avanti si è dedicato al mondo della tv, producendo film e serie tv. Non mancano nel corso della sua vita neppure le esperienza in teatro. Oltre ad essere un importante produttore televisivo e musicale, Silvio Testi è anche un uomo colto: ha infatti anche una laurea in giurisprudenza.

I due si sono conosciuti durante l’esperienza di “Fantastico” e all’inizio avevano un rapporto di amicizia. Entrambi, infatti, erano fidanzati con altre persone. Più avanti si sono rincontrati e hanno capito di avere qualcosa in comune: così hanno iniziato un rapporto d’amore che ha portato alla nascita di quattro figli. Il matrimonio è arrivato nel 1991, pochi mesi dopo essersi mesi ufficialmente insieme. Il loro segreto lo ha spiegato Lorella: “Ci amiamo per i nostri difetti” ha raccontato la coach di danza.

Silvio Testi, chi è il marito di Lorella Cuccarini/ "Mi ha chiesto di sposarlo dopo sei mesi insieme"