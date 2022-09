Chi è Simon Charles, figlio “segreto” di Carlo III e Camilla/ “Sono loro i miei genitori”

Simon Charles, chi è il presunto figlio segreto di Carlo e Camilla?

Dopo la morte di Elisabetta II, Simon Charles continua a sostenere di essere il figlio illegittimo di Carlo e Camilla da ben 3 anni. L’uomo ha anche pubblicato un curioso fotomontaggio su Facebook, in cui compare vicino ai due presunti genitori biologici.

Ingegnere con nove figli, Simon dichiara: “Da quando ho saputo della morte di mia nonna Lilibet sono stato sommerso di messaggi di cordoglio. Sono in lutto. Ma anche dispiaciuto perché è andata perduta un’altra opportunità di risolvere la questione pacificamente, nel modo giusto“. L’uomo sostiene di avere gli “zigomi e denti tipici dei Windsor” e di aver ereditato i capelli da sua madre. Il presunto figlio segreto ha più volte dichiarato di essere molto somigliante ai due genitori.

Simon Charles: “Tutte le strade mi portano a Carlo e Camilla”

Simon Charles ha chiesto più volte all’ Alta Corte di Sidney di poter eseguire il test del DNA, possibilità che gli è stata sempre negata. E’ lui l’uomo che continua a sostenere di essere il figlio di Carlo III e Camilla e di aver diritto al trono prima di William. Ai microfoni del Daily Mail l’ingegnere afferma: “So che sembra incredibile, ma tutto ciò che dico è verificabile, sono solo un uomo in cerca dei genitori biologici e ogni strada mi ha portato a Camilla e Carlo“.

Secondo Simon, Carlo e Camilla lo avrebbero concepito ancora troppo giovani e Elisabetta II lo avrebbe affidato a una famiglia che lavorava presso il palazzo reale, per evitare uno scandalo. L’uomo rivela che la sovrana avrebbe chiesto poi alla famiglia adottiva di andare via da Londra, trasferendosi appunto in Australia, così da allontanare i sospetti. Sarebbero stati i suoi stessi papà e mamma adottivi a dire a Simon Charles che è il figlio di Carlo e Camilla.

