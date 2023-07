Chi è Simona Tabasco, astro nascente del cinema italiano/ Il successo ad Hollywood con “The White Lotus”

Simona Tabasco, da “Doc – Nelle tue mani” alla copertina di Forbes

Il mondo del cinema non vive solo delle pellicole che osserviamo, ma di come i protagonisti riescono a trasmetterle al pubblico con la propria interpretazione e arte. Tra pilastri della recitazione e registi di fama internazionale, c’è sempre spazio per apprezzare il nuovo che avanza soprattutto quando si tratta di portare in alto l’orgoglio italiano. Simona Tabasco è il manifesto di tale assunto; giovane e talentuosa, capace di impressionare il contesto hollywoodiano e di ottenere una preziosa nomination agli Emmy Awards.

Dopo il successo conquistato in Italia con alcune delle fiction di maggiore successo ( Doc – Nelle tue mani e I Bastardi di Pizzofalcone), Simona Tabasco – 28 anni – ha coronato il sogno di essere apprezzata per le sue doti recitative anche oltreoceano. Dalla copertina di Forbes, che l’ha inserita fra i 30 under 30 da tenere d’occhio – come riporta il Corriere della Sera – al progetto “Immaculate”, un horror suggestivo ambientato in un convento. La giovane attrice ha impressionato il contesto hollywoodiano come dimostrato anche dalla recente candidatura agli Emmy Awards.

Simona Tabasco, la candidatura come miglior attrice non protagonista agli Emmy Awards

Simona Tabasco è riuscita a fare colpo sulla critica cinematografica statunitense in particolare con la seconda stagione di The White Lotus. Con la serie la giovane attrice ha fornito un’interpretazione magistrale, al punto da ottenere la candidatura – con Sabina Impacciatore – agli Emmy Awards nella categoria di miglior attrice non protagonista. Come racconta il Corriere della Sera, il successo clamoroso e meritato di Simona Tabasco è quasi uno sliding doors. La giovane attrice prima di mettersi in mostra al Giffoni Film Festival vedeva davanti a sè un futuro ben diverso.

Come racconta il sito del quotidiano, Simona Tabasco aveva come obiettivo una carriera nell’ambito della moda, con il proposito di poter intraprendere anche un corso di Beni Culturali. Con The White Lotus – serie prodotta dalla Warner Bros Discovery – è arrivata però la consacrazione che forse neanche si aspettava. Sempre stando a quanto riporta il Corriere della Sera, sulla vita privata di Simona Tabasco non sono particolarmente ampie le informazioni di carattere privato. L’attrice ha avuto una relazione recente con Rodrigo D’Erasmo – violinista degli Afterhours – ma attualmente pare sia single.











