Simona Tagli sarà di nuovo ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata che andrà in onda oggi, martedì 8 aprile 2025, su Rai Uno. Negli anni ’90 è stata una vera e propria icona sexy e riuscì ad ottenere un notevole successo nei panni di showgirl e conduttrice, oggi però ha una vita totalmente diversa. Nata a Milano il 22 febbraio 1964 è approdata sul piccolo schermo quando era giovanissima, nei programmi Popcorn e Drive In. Nel 1987 iniziò a lavorare per OdeonTv, prima nei panni di valletta e poi in quelli di conduttrice del programma M’ama non m’ama.

L’apice del successo, però, lo ha raggiunto quando è approdata in Rai in varie note trasmissioni che l’hanno resa sempre più famosa e amata. Negli anni ’90 ha ricoperto molti ruoli in tv, sia come showgirl che come conduttrice, in programmi come: Domenica In, Le Colombiadi, Piacere Raiuno, Voci e volti nuovi di Castrocaro, Il grande gioco dell’oca, Giochi senza frontiere, Pole Position e altri ancora. Ha fatto anche parte del cast di alcuni noti reality, La Talpa nel 2005, L’Isola dei famosi’ del 2006 e Il Grande Fratello Vip nel 2024.

In passato Simona Tagli è stata legata sentimentalmente a Francesco Ambrosoli, dal loro amore è nata la figlia Giorgia. Quando la loro relazione è giunta al capolinea ha vissuto momenti davvero difficili e dedicati che l’hanno anche spinta ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Da quel momento è iniziata la sua una nuova vita, ha aperto un negozio di parrucchiere per bambini e ha chiuso con gli uomini. Per ben 15 anni è rimasta casta, lo ha fatto per dedicarsi esclusivamente al suo ruolo di madre dopo che questo era stato messo in dubbio. Lei stessa ha raccontato che ha dovuto lottare a lungo per l’affidamento della figlia, non la ritenevano idonea perché era single e lavorava in televisione, per questo decide di lasciare il mondo dello spettacolo.

Dopo il Grande Fratello svelò da Monica Satta a Storie di donne al bivio di aver incontrato un uomo e di essere pronta ad amare di nuovo, quindi era anche pronta ad infrangere il suo voto di castità. Simona Tagli ha anche rivelato di non essersi mai pentita di essere rimasta lontana dagli uomini per così tanto tempo, perché la rinuncia le ha fatto ritrovare la serenità che desiderava. In passato è stata legata sentimentalmente anche al principe Alberto Di Monaco e ad Antonio Zequila.