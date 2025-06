Simona Ventura, la rinascita al fianco di Giovanni Terzi: “Matrimonio? Quel gesto ha cancellato la paura…”

Oggi Simona Ventura è felice e serena al fianco del marito Giovanni Terzi, con cui da un bel pezzo ormai condivide la sua quotidianità. Con il nuovo compagno, Super Simo ha curato le ferite del passato, quelle stesse ferite che avevano minato la sua fiducia nell’amore. Ci ha pensato Giovanni Terzi ad asciugare le sue lacrime, conquistando la fiducia e la tenerezza della conduttrice che infatti lo ama alla follia. E’ passata alla “storia” la roboante proposta del giornalista che – durante l’esperienza televisiva a Ballando con le Stelle – ha chiesto la mano di Simona in diretta tv.

“È stata una giornata indimenticabile, Giovanni me l’ha chiesto davanti a tutti”, ricorda ancora emozionata la Ventura in una intervista rilasciata a Verissimo. “C’è sempre un po’ di paura a risposarsi, almeno per me. Invece così mi ha convinta e via, siamo andati”, ha sottolineato orgogliosa la presentatrice.

Non era facile, considerando soprattutto l’epilogo turbolento con l’ex marito Stefano Bettarini. Con il padre di suo figlio Nicolò, non sono mancate le tensioni negli anni e, soprattutto, nell’ultimo periodo. Proprio negli studi di Verissimo, la Ventura ha replicato ad alcune allusioni poco eleganti dell’ex compagno che sostanzialmente sosteneva di non essersi risposato per non mancare di rispetto ai figli.

Cosa che, evidentemente – dal suo punto di vista – avrebbe invece fatto Simona sposando Giovanni Terzi. “I miei figli erano presenti al mio matrimonio con Giovanni ed erano tutti molto felici per me”, ha chiarito convinta la conduttrice. Insomma, i due ex coniugi non se le mandano a dire e, dopo tanto tempo dalla loro rottura, non tutti i dissapori sembrano essere stati risolti.

