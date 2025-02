Tormentoni e successi ‘sofisticati’, chi è Simone Cristicchi: la carriera del cantautore e la partecipazione a Sanremo

Dagli esordi di fine anni novanta in un gruppo rock alla recente apparizione a Sanremo 2025, dove con Quando Sarai Piccola si è ritagliato un ruolo da protagonista. Simone Cristicchi è indubbiamente uno dei cantautori più interessanti del panorama musicale attuale, malgrado una carriera non sempre all’altezza del suo talento. Sono comunque tanti i successi che Simone Cristicchi ha sfornato nel corso degli anni, a cominciare dal tormentone del 2005, Vorrei cantare come Biagio. Il primo grande trionfo, però, arriva a Sanremo nel 2007 con Ti regalerò una rosa, un brano ispirato alle storie raccolte nei manicomi italiani.

Il cantautore vive poi una fase di assestamento, fino ai più recenti ritorni a Sanremo con Abbi cura di me nel 2019 e Quando Sarai Piccola nel 2025. Quest’ultimo brano è tratto dall’esperienza vissuta in prima persona, con la malattia della madre. Per quanto concerne la vita privata, sappiamo che attualmente è impegnato con la cantante e collega Amara, dopo aver chiuso una grande storia d’amore con Sara Quattrini.

Simone Cristicchi prende le distanze dalla politica: “Destra o sinistra? Sono pensatore libero”

Recentemente Cristicchi è stato al centro di una polemica “politica”. Durante il Festival di Sanremo 2025, molti hanno ricordato il suo spettacolo sulle Foibe che sollevò non poche critiche da parte della Sinistra. Oggi però Simone si sente sotto attacco da ambo le parti politiche, semplicemente perché a fasi alterne deve fare i conti con stoccate inaspettate.

“Ma io sono un artista libero, non è questione di sinistra o destra”, ha detto alla trasmissione Un giorno da pecora. “Mi pare che oggi si sia completamente dimenticato il mio passato da antifascista”, ha commentato amareggiato Simone Cristicchi.

