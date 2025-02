Simone Cristicchi a Sanremo 2025 con Quando Sarai Piccola: il rapporto genitori figli al centro

Simone Cristicchi canta Quando Sarai Piccola a Sanremo 2025. Un brano che il cantautore presenta come un pezzo “universale”, in grado di narrare il rapporto esistente tra un genitore ed un figlio. “Questo è un tema che appartiene a tutti”, dice il cantante in una intervista a Raiplay, presentando la canzone scelta per Sanremo 2025. “Quando sarai Piccola è una canzone che si concentra sul rapporto che esiste tra un genitore ed un figlio. E viceversa. E’ un tema universale, anche se non se ne parla mai abbastanza. Un aggettivo sarebbe riduttivo per definire questo brano, ma direi che è un cristallo molto delicato e poetico”, l’azzardo di Simone Cristicchi.

Per il cantautore Sanremo 2025 rappresenta l’occasione di tornare ad esprimersi su un palco che ritiene importante, di condividere con il grande pubblico il suo messaggio. “Ho trovato nel teatro e nella drammaturgia e nella recitazione la mia isola felice e la mia libertà, dove esprimermi al cento per cento”, racconta ancora Simone Cristicchi. “Ma sono sicuro che nel mio futuro ci sarà il teatro e ancora la musica ovviamente, anche perché nei miei spettacoli continuo a scrivere canzoni e a cantarle dal vivo”, spiega l’artista parlando della sua evoluzione artistica che lo ha portato a Sanremo 2025.

“Il palcoscenico è il posto dove mi sento centrato completamente”, afferma ancora Simone Cristicchi alla vigilia di Sanremo 2025. Con Quando Sarai Piccola il cantautore promette di raccontare un legame autentico e indissolubile, come quello che si forma tra un padre o un madre e il proprio figlio.

Un ringraziamento speciale va a Carlo Conti, che lo ha scelto tra tanti big per includerlo nella lista dei trenta che saranno in gara in questa edizione. “L’augurio che faccio a Carlo Conti è di fare un Festival di Sanremo 2025 meravigliosa. Lo ringrazio perché ha fatto un Sanremo meraviglioso e variegato, c’è spazio per tutti, per i cantautori soprattutto. Gli auguro di regalarci un Festival indimenticabile”, ha detto Simone Cristicchi.

