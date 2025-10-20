Tutto su Simone De Bianchi, concorrente del Grande Fratello 2025 entrato nella casa in coppia con mamma Francesca.

Simone De Bianchi, dopo aver debuttato nel mondo dello spettacolo da giovanissimo recitando nel film “Come un gatto in tangenziale” in cui interpretava il ruolo di Alessio, il figlio del personaggio interpretato da Paola Cortellesi, ha deciso di partecipare al Grande Fratello 2025 sia per provare a trovare popolarità ma anche per vivere un’esperienza nuova e particolare con mamma Francesca. I due, infatti, sono entrati nella casa come unico concorrente e, sin dai primi giorni di convivenza con gli altri concorrenti, hanno mostrato di essere molto legati.

Durante una chiacchierata con Domenico, Simone ha confessato di aver sofferto molto per la separazione dei genitori e di sentire la mancanza di un rapporto quotidiano con il padre. Rapporto che, invece, ha con mamma Francesca da cui, tuttavia, comincia a sentire di doversi staccare un po’ per trovare la propria indipendenza. Alessio, infatti, riconosce di aver un legame indissolubile con la madre che rappresenta il centro della sua vita ma, vivendo insieme l’esperienza nel Grande fratello, sente che è arrivato il momento di spiccare il volo.

Perché Simone De Bianchi rischia l’eliminazione dal Grande Fratello 2025

Nel corso della puntata del Grande Fratello 2025 in onda oggi 20 ottobre, ci sarà un televoto flash che porterà ad una nuova eliminazione. Tra i concorrenti che potrebbero finire al televoto c’è proprio Simone che, negli scorsi giorni, ha avuto una durissima discussione con Omer a causa di un gioco fatto da quest’ultimo e che lui non ha gradito. La reazione offesa di Simone ha spiazzato tutti, compresa mamma Francesca che ha invitato il figlio a ridere e scherzare non solo quando è lui a prendere l’iniziativa ma anche quando lo fanno gli altri.

Alla luce di quanto accaduto, Simone potrebbe finire al televoto per la scelta dei compagni che, però, potrebbero anche decidere di concedergli una possibilità per salvare Francesca. Giocando in coppia, infatti, in caso di nomination, a rischiare sarebbero sia Simone che Francesca.