Dopo due matrimoni finiti, Barbara De Rossi ha ritrovato l’amore in Simone Fratini. L’imprenditore ha 53 anni, dieci meno dell’attrice e conduttrice, ed è originario di Firenze. È un hairstylist specializzato in problemi di alopecia e calvizie, che pare non sia stato mai sposato prima di Barbara e non abbia avuto figli. La storia d’amore con Barbara De Rossi inizia circa dieci anni fa, dopo un periodo molto complicato per l’attrice, che ha raccontato di aver vissuto una relazione tossica.

Dopo otto anni d’amore, Barbara e Simone hanno deciso di sposarsi: sono convolati a nozze il 10 dicembre 2023, con rito civile a Montevarchi, in provincia di Arezzo. A proclamarli marito e moglie è stata la sindaca del comune, Silvia Chiassai, che su Facebook ha poi commentato il lieto evento con queste parole: “È stato un grande piacere celebrare l’unione tra due persone veramente speciali. Un momento di grandi emozioni, vere e profonde. Auguro agli sposi di continuare a guardarsi negli occhi con la stessa felicità, per il resto della vita”.

Simone Fratini è il terzo marito di Barbara De Rossi: com’è iniziata la loro relazione

Simone Fratini, il marito di Barbara De Rossi, è un uomo che ha cambiato la vita dell’attrice. In un’intervista di qualche tempo fa, l’attrice ha raccontato come la loro relazione sia nata come una fortissima passione ma sia poi diventata una relazione solida, fatta di serenità e supporto reciproco. “A 63 anni non avrei mai immaginato di lasciarmi andare così.” ha spiegato De Rossi, facendo riferimento soprattutto all’intesa col marito Simone Fratini. I due condividono spesso scatti insieme sui social, dove l’attrice pubblica spesso dediche d’amore per la sua dolce metà.