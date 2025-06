Chi è Simone Fratini, marito di Barbara De Rossi? L'imprenditore toscano ha 11 anni meno di lei: "Rapporto stupendo con mia figlia Martina e..."

CHI È SIMONE FRATINI: “NOZZE? MI SONO INCAVOLATA SCOPRENDO CHE…”

Chi è Simone Fratini, marito di Barbara De Rossi, e cosa possiamo raccontare di un amore celebrato solo un paio di anni fa con le nozze in quel di Montevarchi? Questo pomeriggio, nel corso del nuovo appuntamento con “Storie di donne al bivio” su Rai 2, ascolteremo il racconto della 64enne attrice romana, e anche del malore avuto prima di essere intervistata tempo fa proprio nel talk show di Monica Setta (ne parliamo quest’oggi in un pezzo a parte, NdR). Tuttavia, qui ci concentriamo sulla vita sentimentale della conduttrice televisiva che, dopo due matrimoni, sembra finalmente aver trovato una sua stabilità sentimentale con l’imprenditore che da qualche tempo è al suo fianco. Scopriamo dunque chi è Simone Fratini, ultimo marito di Barbara De Rossi.

Per parlare dell’attuale compagno dell’attrice e della loro relazione, dobbiamo fare prima però un breve accenno alle vicende sentimentali dell’attrice che, com’è noto, è stata già sposata due volte in passato: infatti, dopo essere salita all’altare nel gennaio del 1988 assieme ad Andrea Busiri Vici (e aver divorziato da lui praticamente subito, due anni dopo), nella sua vita era entrato Branko Tesanovic, ballerino e coreografo serbo da cui ha avuto la sua prima e unica figlia, Martina (nata nell’ottobre del 1995). In questo caso il matrimonio era durato molto di più ma alla fine, nel 2010, le loro strade si era divise: ed è qui che, nel nostro racconto, entra Fratini: di dieci anni più giovane della con consorte e attivo nel settore delle parrucche e dei prodotti a coloro che soffrono di alopecia e calvizie, pare non sia stato sposato in precedenza e non ha figli.

BARBARA DE ROSSI SUL TERZO MARITO: “ANCHE A 60 ANNI SI VIVE UN AMORE CHE…”

Ma chi è Simone Fratini, marito di Barbara De Rossi, e come mai la diretta interessata ha parlato di una passione travolgente per quest’imprenditore toscano diventato oramai una presenza costante anche nella vita di sua figlia Martina? “Lei Simone lo conosce da sempre, era felice. Questo matrimonio è stato il coronamento di un amore” aveva detto l’attrice all’indomani delle nozze che, a suo dire, sarebbero dovute rimanere segrete. “Lui non fa figli ma all’età giusta li avrebbe voluti… Ma ha incontrato delle donne abbastanza egoiste che non hanno voluto accontentarlo. Però con Martina ora ha un rapporto meraviglioso” aveva detto la De Rossi a proposito dell’uomo che per lei sarebbe l’amore di una vita e assieme al quale pubblica spesso degli scatti social assieme.

“Lui è una persona eccezionale, ed è arrivato in un periodo della mia vita in cui ero molto delusa… L’ho conosciuto perché mi servivano delle cose per i capelli e un mio amico mi ha accompagnata da lui (…) Me l’hanno presentato, ci siamo guardati e da quel momento non ci siamo più lasciati”. Da lì telefonate, poi videochiamate e infine l’agognato nuovo incontro dal vivo. E scoprendo chi è Simone Fratini, marito di Barbara De Rossi, è interessante tornare sulla questione delle nozze tenutesi nel 2023 a Montevarchi e che erano diventate per la conduttrice, suo malgrado, oggetto di polemica. “Io non volevo rendere pubblico il matrimonio, le foto sono uscite per disgrazia” aveva confessato durante un’ospitata a “La volta buona”, spiegando che al matrimonio erano presenti solo una decina di persone e invece alcuni scatti erano trapelati grazie al proprietario del ristorante (“Con lui mi sono incavolata a bestia”) dove avevano pranzato e la sindaca. E sulle nozze a 60 anni: “La capacità di amare, di trovare un amore quando si è grandi, è centuplicata!”.