Simone Grazioso è uno dei concorrenti di Masterchef Italia 14, programma ormai arrivato a ridosso della finale. Oggi, giovedì 20 Febbraio 2025, va in onda la semifinale di Masterchef e Simone concorre per uno dei posti da finalisti disponibili. Il concorrente è piemontese, ma i suoi genitori sono di origine siciliana, motivo per il quale si è definito un piemontese ‘atipico’, con un carattere solare e disponibile. Nella sua vita ha un’impresa edile con altri tre soci ma da sempre sogna di vincere Masterchef e fare della cucina non solo la sua passione, ma il suo primo lavoro.

“Sono un tipo che non si tiene dentro niente, non fingo ne faccio la bella faccia, non perdo tempo con chi non mi interessa ed anche a Masterchef mi comporterò cosi”, diceva Simone prima di entrare. Atteggiamento che ha d’altronde mostrato durante questo lungo percorso, gara dopo gara, creandosi anche delle inimicizie, come quella con Mary, che più volte ha tentato di penalizzarlo in modo che fosse eliminato.

Vita privata e ambizioni di Simone Grazioso, il concorrente di Masterchef Italia 14

Simone Grazioso, concorrente di Masterchef Italia 14, è sposato dal 2012 con Alessia Faravelli ed i due hanno una figlia, Sabrina che quest’anno compirà 12 anni il 1 Settembre. Sul suo profilo Instagram, l’uomo pubblica foto insieme alla sua amata famiglia e di tanto in tanto si rilassa e posta foto con le sue prelibatezze culinarie.

Nell’ultimo episodio di Masterchef Italia 14, Simone si è salvato al secondo Skill Test con un piatto chiamato Viaggio alle Mauritius. Tutti hanno apprezzato il piatto, solo Bruno Barbieri ha fatto qualche critica di troppo, dovuta soprattutto ad uno squilibrio per un piatto a suo parere un po’ troppo dolce.

Allo stesso tempo – dopo il richiamo dei colleghi – Bruno Barbieri ha sottolineato: “Non è che il piatto non è buono, ma semplicemente da Simone io mi aspetto sempre la perfezione” e lo stesso aspirante chef ha annuito. Durante il programma Simone Grazioso è apparso molto volenteroso e con tenacia pronto a non mollare praticamente mai. E Simone vuole stupire ancora tutti.