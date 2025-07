Simone Margagliotti, il personal trainer mette alla prova il suo amore per Sonia tra mille tentazioni a Temptation Island 2025: chi è e cosa sappiamo di lui

Ventotto anni ed un lavoro che lo porta a frequentare molte persone. Simone Margagliotti di Temptation Island 2025 è un brillante personal trainer, iscrittosi al reality di Filippo Bisciglia per testare la relazione che ha con la sua fidanzata Sonia; una storia che tra alti e bassi procede da circa sei anni. Simone vive a Modena da sempre, proprio come la sua compagna. Anche lui ha i social blindati per via dell’esperienza che sta vivendo su Canale 5, che impone evidentemente massima riservatezza dopo la fine delle registrazioni, per evitare di svelare eventuali dettagli al pubblico relativi all’esito del reality.

Ad ogni modo sono parecchi i dettagli emersi sulla vita privata del concorrente fidanzato, al di là del suo percorso con Sonia. Proprio alle telecamere di Temptation Island 2025 ha raccontato di essere profondamente stuzzicato dalle mille tentazioni che il suo lavoro gli presenta quotidianamente in palestra e oggi infatti riflette sul suo futuro.

Simone Margagliotti di Temptation Island 2025, chi è? Il suo lavoro lo mette di fronte a mille tentazioni ma…

“Ho tante distrazioni attraverso il mio lavoro perché sono a contatto con tante ragazze. Sono un bel ragazzo, simpatico e solare, posso trasmettere emozioni alle persone. Mi fanno piacere gesti da altre persone”, ha raccontato Simone Margagliotti durante l’esperienza su Canale 5. Dunque il “test” a cui si sta sottoponendo insieme alla fidanzata nell’isola delle tentazioni sarà fondamentale per capire il da farsi in futuro.

Simone infatti vuole capire se è davvero innamorato di lei e se proseguire con convinzione la relazione una volta concluso il programma oppure se concentrarsi sul suo lavoro e sulle numerose opportunità che quotidianamente potrebbe cogliere se fosse single.

