Segnalazione preoccupante su Simone Margagliotti che aspetta un bambino da Sonia dopo Temptation Island 2025

Tra le coppie più chiacchierate di Temptation Island 2025 c’è senza dubbio quella composta da Simone Margagliotti e Sonia Barrile, che si è conclusa, prima che Mediaset decidesse per uno speciale in onda stasera, con un colpo di scena: un’inattesa gravidanza. il pubblico è rimasto sconvolto da questa notizia e si è stretto attorno a lei sapendo bene i comportamenti dell’uomo.

Ma cos’è successo tra loro due? Hanno deciso di partecipare al programma perché lei lamentava di non trovare più romanticismo e attenzione nei suoi riguardi mentre lui si è lasciato andare con altre ragazze, per non parlare del suo comportamento con una tentatrice in particolare con la quale si era baciato in bagno lontano dalle telecamere. Lei lo aveva lasciato, al falò, salvo poi perdonarlo appunto perché si è scoperto incinta.

Simone Margagliotti è stato beccato in compagnia di alcune ragazze. E Sonia?

Davanti a Filippo Bisciglia Simone Margagliotti e Sonia Barrile hanno dato l’annuncio inaspettato ovvero una gravidanza e lui con un tronfio atteggiamento aveva assicurato che si sarebbe messo al quarto posto pur di far star bene la sua famiglia. Ma sarà stato veramente così?

Nella segnalazione raccolta da Lorenzo Pugnaloni il mese scorso in una nota discoteca di Modena proprio l’ex protagonista di Temptation Island 2025 è stato avvistato mentre ballava e si approcciava con molte ragazze. E in tutto questo la sua fidanzata? A casa, ignara del comportamento del futuro padre del suo bambino.

