Simone Margagliotti, chi è il personal trainer di Temptation Island: ha lavorato anche come carpentiere in passato

Tra i protagonisti della recente edizione di Temptation Island troviamo anche Simone Margagliotti, uno dei protagonisti del programma di Canale Cinque condotto da Filippo Bisciglia. Da molti definito il terrapiattista dopo alcune sue considerazioni che hanno fatto storcere il naso sui social, uno dei protagonisti del format di Mediaset ha colto l’occasione per mostrare l’inaugurazione della sua palestra, un evento a lungo pubblicizzato e che ha avuto luogo nei giorni scorsi, proprio alla presenza di molti suoi ex compagni di viaggio.

All’inaugurazione della palestra era presente anche la sua fidanzata Sonia Barrile, incinta del loro primo figlio, mentre i due si sono presentati insieme nel primo E poi della trasmissione Mediaset. E adesso è alta l’attesa per scoprire se i due faranno tappa insieme nella trasmissione oppure se si presenteranno seguendo strade diverse, come sembra dalle anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island e poi.

Simone Margagliotti, chi è e cosa fa nella vita

Nei mesi scorsi lo abbiamo visto portare in tv la sua storia con Sonia, che ha annunciato la gravidanza proprio nel programma segnando un evento importante del programma. Simone Margagliotti è un personal trainer e di recente è riuscito a realizzare anche un suo traguardo molto atteso, quello di aprire una palestra tutta sua.

Un evento a lungo atteso che ripagano il ragazzo dei sacrifici fatti, in passato ha lavorato anche come saldatore e operaio, tutte esperienze che lo hanno arricchito dal punto di vista professionale e non solo, ha avuto un’esperienza anche come carpentiere. Riguardo alla sua nuova vita da preparatore atletico, Simone Margagliotti aveva rivelato: “Con la mia professione ho tante distrazioni, sono a contatto con tante ragazze” le parole di Simone Margagliotti.

