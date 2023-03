Chi è Simonetta Solder, moglie di Giorgio Marchesi/ La carriera d’attrice

Simonetta Solder e Giorgio Marchesi: l’incontro sul set e i due figli Giacomo e Pietro Leone

L’arte unisce in tutte le sue sfaccettature, spesso anche dal punto di vista sentimentale quando ci si ritrova condividere la medesima passione. Gli esempi si sprecano, soprattutto nel mondo del cinema; un esempio sono di certo Simonetta Solder e Giorgio Marchesi, entrambi attori italiani di spicco ma soprattutto legali dall’amore reciproco. I due artisti si sono conosciuti nel 2004, proprio grazie ad un progetto teatrale che hanno avuto il piacere di condividere: “Le relazioni pericolose”. Ironia della sorte, proprio l’opera dedicata alla pericolosità dell’amore li ha uniti anche sentimentalmente e da allora non si sono più lasciati.

Consacrazione di un amore che si appresta a raggiungere i vent’anni sono senza dubbio i due figli avuti da Simonetta Solder e Giorgio Marchesi: Giacomo e Pietro Leone. “Il primo figlio mi ha distrutto psicologicamente; non avevo idea di come affrontare la paternità… Con il secondo figlio è stato fantastico; ha dato equilibrio alla famiglia ed è stato più facile perché eravamo preparati e più sereni, anche dal punto di vista lavorativo“. Raccontava così Giorgio Marchesi – in un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni – l’esperienza condivisa con Simonetta Solder di diventare genitori.

Simonetta Solder, dalla formazione all’estero al successo con nelle fiction italiane più celebri

Simonetta Solder, a differenza di suo marito Giorgio Marchesi, risulta maggiormente restia nel rilasciare interviste o comunque contributi che riguardino la sua vita privata e sentimentale. Anche sui social risulta poco attiva, salvo alcuni scatti che la ritraggono nella bellezza dell’amore familiare, accompagnata tanto dai figli Giacomo e Pietro Leone quanto dal marito. Sono più che note le sue eccellenze professionali, caratterizzate da ruoli molto apprezzati sia sul piccolo schermo che tra cinema e teatro.

Simonetta Solder è nata il 29 agosto del 1970 in Austria, arrivando però giovanissima a trasferirsi in Italia con tutta la sua famiglia. La sua passione per la recitazione parte proprio da Pordenone, dove da avvio agli studi che la porteranno poi a calcare i palchi e vestire ruoli di spicco. Dopo aver arricchito il suo bagaglio artistico all’estero – in particolare tra New York e Chicago – trova la sua naturale collocazione nel panorama artistico italiano imponendosi in serie Tv di spicco come “La Sposa” nel 2022, e prima con Don Matteo, I Liceali e Provaci Ancora Prof, e tantissime altre.











