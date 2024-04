Chi è Simonte Pontesilli, marito di Ferzan Ozpetek/ Il matrimonio per pochi intimi: “Ecco cosa detesto…”

Ferzan Ozpetek è un esempio di modernità, di empatia; sul set regala pezzi di vita nei quali ognuno di noi può immedesimarsi e che di certo, in alcuni passaggi, raccontano anche la sua storia d’amore con il marito Simone Pontesilli.

Simone Pontesilli – marito di Ferzan Ozpetek – pare non abbia alcun legame con il mondo dello spettacolo ed essendo particolarmente discreto, così come il regista, risulta difficile reperire ulteriori curiosità. Qualcosa in più si può raccontare in relazione al loro amore, dalla genesi all’unione del 2016 che li ha portati a compiere il grande passo del matrimonio.

Ferzan Ozpetek e l’amore per suo marito Simone Pontesilli: “E’ il mio compagno di vita…”

Sono oltre vent’anni che Ferzan Ozpetek e suo marito Simone Pontesilli condividono il cammino della vita; sempre attenti a proteggersi dalla curiosità dei media e tutelando così la bellezza del loro rapporto. Dopo diversi anni di fidanzamento, arrivano al grande passo del matrimonio il 27 settembre del 2016; una cerimonia privata, intima, dedicata ad amici e parenti e che ha reso ancora più significativo quel momento.

“Sposato non è esatto, non c’è il matrimonio in Italia. Detesto quando dicono ‘suo marito’, io non ho un marito: per me è un compagno di vita, un compagno di viaggio”. Queste le parole di Ferzan Ozpetek – come riporta TPI – in una delle rare occasioni in cui si è espresso a proposito della bellezza del suo amore per Simone Pontesilli.











