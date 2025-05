Si chiama Sissal, la cantante chiamata a rappresentare la Danimarca con il brano “Hallucination” alla prossima edizione dell’Eurovision 2025. La cantante di Copenaghen, ma in realtà originaria di Tórshavn, nelle Isole Faroe, ha iniziato giovanissima a muovere i primi passi nel mondo della musica. La prima esibizione, infatti, è arrivata a soli 10 anni e da quel momento ha sempre seguito la sua innata passione per il mondo delle sette note. L’artista nella sua musica si ispira all’elettropop nordico di artisti molto noti come Dagny e Robyn ed è da sempre una grandissima fan dell’Eurovision Song Contest, che descrive come un mondo in cui si sente a casa.

Non solo cantante, ma anche madre anche se in diverse occasioni Sissal ha spiegato come la maternità non sia mai stata un limite per realizzare i suoi sogni e inseguire la sua carriera di musicista. Anzi la cantante ha tutta l’intenzione di dimostrare che le donne possono essere mamme, ma anche donne in carriera e di successo.

Chi è Sissal, la cantante di “Hallucination”, il brano che rappresenta la Danimarca all’Eurovision 2025

Ma chi è Sissal, la cantante rappresentante della Danimarca con il brano “Hallucination” alla 69 esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2025? Jóhanna Norðberg Niclasen, questo il suo vero nome, è nata a Thorshavn, nelle Isole Faroe, ma da tantissimi anni vive a Copenaghen. Una volta trasferitasi in Danimarca ha iniziato la sua carriera artistica partecipando a diversi festival musicali, ma anche prestando la sua voce come doppiatrice in un film della Disney. Non solo, la giovane interprete può vantare anche di aver cantato dinanzi al re di Danimarca.

Ora con la partecipazione all’Eurovision 2025, Sissal è pronta a farsi conoscere dal grande pubblico internazionale visto che la sua “Hallucination” è stata selezionata per partecipare al festival musicale internazionale nato nel 1956 a Lugano e organizzato annualmente dai membri dell’Unione europea di radiodiffusione.