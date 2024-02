Chi è Sissi/ Dal “boom” ad Amici all’oblio: il duetto con Big Mama a Sanremo 2024 è una grande occasione

Sissi, da Amici ai paesini di provincia: l’ex studentessa della scuola di Maria De Filippi finita ai margini

Da Amici a Sanremo 2024, per il duetto con Big Mama. Sissi, vale a dire Silvia Cesano, vuole giocarsi al meglio le sue carte, dopo aver vissuto una fase di carriera nell’ombra e nell’incertezza. Sebbene la sua carriera non sia mai decollata del tutto, il fatto di essere ancora molto giovane le dà speranza per il futuro, nonostante un pizzico di amarezza per essere finita ai margini dopo l’exploit ad Amici, dove ha conquistato il premio della Critica.

Eppure il destino ha riservato altro per lei, nella fattispecie concerti in cui pare aver cantato gratis. “Una delle voci più belle di Amici finita a cantare nei paesini con 16 euro di budget e una zattera come palco”, uno dei tanti commenti increduli dei suoi fan. “Il talento non viene mai riconosciuto. Deve accontentarsi di questo. Speriamo di assistere alla sua rivoluzione nel giro di un paio di anni”, il commento di altri internauti increduli per i deludenti sviluppi di carriera di Sissi.

Sissi, grande occasione di rilancio con Big Mama a Sanremo 2024

Con Big Mama, dunque, ha una grande occasione: ritagliarsi lo spazio che merita in un evento di grande portata. Nella speranza che non si perda nel quartetto che riporterà all’Ariston il brano del 1974 dal titolo ‘Lady Marmalade’. Sissi, ad ogni modo, è concentrata per supportare Big Mama, che d’altra parte è la vera concorrente in gara al Festival di Sanremo 2024.

Insieme a La Niña (altra artista napoletana interessante), Gaia e Sissi, si misureranno in una cover alquanto intrigante. Vedremo se le aspettative verranno rispettate. Nel frattempo i fan di Sissi, sperano che il deludente ‘post Amici’ finisca presto nel dimenticatoio. Di sicuro la strada verso il successo per l’ex studentessa di Maria De Filippi è ancora lunga e ricca di insidie, ma le qualità per percorrerla non le mancano.

