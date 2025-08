Chi è Sissi com'è morta l'imperatrice Elisabetta d'Austria? Dall'amore con l'erede al Trono Franz alla malattia, assassinata da un anarchico italiano

Chi è Sissi, l’Imperatrice d’Austria che ha ispirato la fiction trasmessa da Canale5

Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, conosciuta come Sissi, è stata imperatrice d’Austria nonché regina apostolica di Ungheria. All’iconica figura sono stati dedicati nel corso degli anni film e fiction e questa sera, martedì 5 agosto 2025, Canale5 trasmette la prima puntata di Sissi 4 Atto finale. Nata in una famiglia con dieci figli, il papà era Massimiliano I Giuseppe di Baviera, diventato re. Quello dei genitori non fu un matrimonio felice: il padre non era interessato alla vita familiare ed ebbe numerose amanti e figli illegittimi. Lei, nonostante il clima familiare, crebbe in maniera serena a Monaco, trascorrendo invece i mesi estivi nel castello di Possenhofen, una residenza alla quale rimase per tutta la vita.

Lontano lontano, Rai 1/ Trama e cast del film con Ennio Fantastichini, in onda oggi 5 agosto 2025

Sissi crebbe in maniera semplice, senza troppi formalismi, mostrandosi fin da bambina interessata ai poveri e agli infermi. Da adolescente soffrì molto per la morte del suo innamorato, lo scudiero del padre: il ragazzo, non di buon rango, venne allontanato dal palazzo e morì poco tempo dopo. Elisabetta, sconvolta, dedicò al suo amato diverse poesie. Proprio per essere strappata dal dolore della morte del suo innamorato, la sorella Elena la portò con sé a conoscere Franz Joseph, che avrebbe dovuto sposare. Il giovane, imperatore d’Austria, si infatuò invece di Sissi e lei ricambiò: iniziò così il loro fidanzamento e i due si sposarono.

Massimiliano Giuseppe in Baviera, chi è il padre di Sissi/ Ebbe 10 figli con la principessa Ludovica

Sissi com’è morta: la storia vera dell’imperatrice Elisabetta d’Austria, dai primi giorni a corte alla malattia

Dopo il matrimonio con Franz Joseph, Sissi diventò imperatrice. Elisabetta di Baviera-d’Austria-Ungheria, cresciuta in maniera umile in una famiglia molto semplice, faticò ad adattarsi alla vita di corte e inizialmente soffrì molto, accusando spesso problemi come tosse, febbre e stati d’ansia. Poco tempo dopo mise al mondo la prima figlia, Sofia, e dopo ancora Gisella. Nel 1858 partorì invece il suo terzo figlio, Rodolfo. Divenuta un icona per la vita tormentata e piena di alti e bassi, nella sua vita affrontò crisi e tensioni sia pubbliche che private, Elisabetta si ammalò dopo il terzo parto, con una febbre che tornava periodicamente e diversi disturbi che secondo gli studiosi erano di natura alimentare, a causa di problemi psicologici per via della grande sofferenza. Sissi com’è morta? La principessa dopo una vita ricca di avventure e dolori, come la morte del figlio Rofoldo, venne uccisa in un attentato a Ginevra dall’anarchico Luigi Lucheni.