Chi è Sissi, la Duchessa Elisabetta di Baviera/ L’ossessione per la bellezza

Chi è Sissi, ovvero la Duchessa Elisabetta di Baviera

La Duchessa Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come Sissi, ha vissuto nell’ottocento, nata a Monaco di Baviera nel 1837 e morta a Ginevra nel 1898. E’ stata imperatrice d’Austria, regina apostolica d’Ungheria, regina di Boemia e di Croazia come compagna di Francesco Giuseppe d’Austria. Benché fosse cresciuta in un contesto privo di vincoli sociali e di comportamenti solitamente imposti alla classe nobile, la Duchessa Elisabetta di Baviera si affermò come simbolo della monarchia asburgica, e per questo motivo il 10 settembre 1898 venne uccisa a Ginevra, in Svizzera, dall’anarchico italiano Luigi Lucheni.

Da un diario poetico dell’imperatrice, ritrovato in seguito alla sua morte, emerse come non si sentisse affatto a suo agio nella politica degli Asburgo, tanto che arrivò al punto di augurarsi di morire “improvvisamente, rapidamente e se possibile all’estero”.

Duchessa Elisabetta di Baviera, Sissi e l’ossessione per la bellezza

Ciò che stava a cuore della Duchessa Elisabetta di Baviera era il culto della propria bellezza. Sbirciando alcuni portali, emerge appunto il desiderio primario di Sissi di conservare e rinnovare la propria giovinezza. Un obiettivo che Elisabetta ha portato avanti con tutte le sue energie, giorno dopo giorno, al solo scopo di presentarsi in maniera impeccabile ad ogni impegno pubblico e personale. Secondo le cronache la Duchessa era alta più di un metro e settanta, ma era anche estremamente magra e non superava i cinquanta chili. Stando alle ricostruzioni storiche, inoltre, la Duchessa aveva capelli molto folti e lunghi fino alle caviglia. Per pettinarla e vestirla occorrevano almeno tre ore al giorno, poiché la resa doveva essere massima in ogni occasione.

