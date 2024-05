Chi è Sixpm, marito di Rose Villain/ Il produttore napoletano ha conosciuto la rapper a New York e…

Chi è il marito di Rose Villlain? Innanzitutto la notizia è che la rapper e cantante è sposata dal 2022: andiamo a scoprire qualcosa di più sulla sua dolce metà, il cui nome d’arte è Sixpim.

Chi è Sixpm, marito di Rose Villain: un napolentano trapiantato a New York

Sixpm è lo pseudonimo di Andrea Ferrara, produttore discografico molto famoso, nato a Napoli il 21 marzo 1988.

Il mondo della musica lo attrae sin da subito, infatti, inizia a suonare la chitarra e il basso a soli 14 anni, mentre a 17 anni si trasferisce a Milano, dove ha la fortuna di esibirsi in una discoteca con Elio e le Storie Tese.

In seguito, forma con Pietro Miano il team di produzione 2nd roof che riesce a durare sino al 2014 e l’anno seguente si trasferisce a New York.

Proprio nella Grande Mela conosce Rose Villain con la quale collabora con l’etichetta Republic Records. La sua carriera comincia a decollare grazie anche alla collaborazione con grandi artisti e secondo quanto riportato sul sito del La Gazzetta dello Sport la sua musica ha riscontrato successo anche con autori vincitori di Grammy.

Sixpim produce anche trasmissioni televisive ed infatti, nel 2021, figura tra i produttori di X Factor, mentre nel 2022 produce l’ultimo album di Elisa. Vanta collaborazioni anche con Rkomi e Domino e Jovanotti. Il suo profilo Instagram conta circa 25.000 followers.

Il matrimonio con Rose Villain: un sodalizio prima artistico e poi sentimentale

Dopo essersi legati professionalmente, Rose Villain e Sixpm hanno scoperto di amarsi e sono convolati a nozze il 23 maggio 2022 a Brooklyn.

Stando a quanto dichiarato dalla cantante sul poadcast di Luca Casadei e pubblicato sul sito di Radio Deejay l’alchimia fra loro è stata prima artistica e poi è sfociata nell’amore, soprattutto in seguito all’assenza di lui da New York. La loro storia d’amore continua a gonfia vele anche grazie al loro feeling musicale, infatti il brano presentato a Sanremo dalla cantante è stato scritto a 4 mani con il marito.

I due vanno molto d’accordo specie quando sono nella loro casa, ma in studio, litigano perché entrambi molto esigenti, anche stando a quanto dichiarato in un’intervista a Verissimo. La coppia per adesso non ha figli, ma vorrebbe tanto averli in un futuro non molto lontano.

Rose Villain e il marito Sixpm uniti anche nell’alimentazione

Non c’è solo la musica ad unire la cantante dai capelli azzurri Rose Villain e il marito Sixpm, ma anche lo stesso tipo di alimentazione. “Perché studi scientifici mostrano che l’alimentazione vegetale è in grado di diverse patologie. Io per sette otto anni sono stata vegetariana”, spiega lei in una interessante intervista al Corriere della Sera. Il marito la vede allo stesso modo, anzi come racconta la cantante ha cominciato prima di lei. “Ma ora siamo vegani imperfetti”, confida ancora Rose.

“Quando sono in tour succede che io mangi una brioche al burro se proprio non c’è alternativa, anche se la band ormai sa che io arrivo con i miei prodotti vegani, che provo a proporre a tutti”. La cantante, poi, esalta New York, una città in cui ha vissuto per ben quattordici anni e che definisce molto avanti dal punto di vista alimentare, “perché trovi la versione vegetale di qualsiasi cosa”.











