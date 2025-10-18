Filippo Magnini piange a Ballando con le stelle per Sofia Bombardini, la figlia di Giorgia Palmas: "Un giorno mi ha detto 'rimani'"

Si è commosso Filippo Magnini a Ballando con le stelle 2025 parlando di famiglia e, in particolare, di Sofia Bombardini. È questo il nome della figlia di sua moglie Giorgia Palmas, che lei ha avuto dalla precedente relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini (oggi imprenditore), e della quale Filippo ha deciso di parlare nel nuovo confessionale di Ballando.

“Quando ho conosciuto Giorgia è stato subito capire che innamorarsi di lei significava innamorarsi di una donna che aveva già una figlia. Ci voleva rispetto”, ha esordito Magnini, spiegando di aver iniziato questa relazione in punta di piedi, conoscendo pian piano anche la piccola Sofia, che oggi è una giovane donna. Poi un giorno tutto è cambiato per Filippo: “Una sera lei mi ha detto: ‘Rimani questa sera, rimani per sempre'”. E a queste parole è scoppiato in lacrime, dicendosi commosso anche perché è da un po’ che è lontano dalla famiglia.

Filippo Magnini e le parole su Sofia Bombardini, figlia di sua moglie Giorgia Palmas: “L’ho tatuata…”

Filippo Magnini, che oggi è sposato con Giorgia Palmas e che con lei ha anche avuto una figlia, Mia, ha raccontato di essersi tatuato le sue donne sulla pelle: “Il mio senso di famiglia l’ho attuato sulla mia pelle, ho tatuato noi quattro, i nostri percorso di vita”, ha raccontato l’ex nuotatore a Ballando con le stelle, mostrando dunque i tatuaggi che ha sul braccio. Un momento toccante, durante il quale non è riuscito a trattenere le lacrime.