Sofia Bruscoli, chi è la conduttrice tv? In passato esperienze varie tra sport, moda ma anche recitazione con diverse fiction Rai

Leggendo il suo curriculum, si vede un profilo completo: in effetti Sofia Bruscoli, nella sua vita, ha spaziato in diversi settori, cominciando dallo sport e finendo in tv. Da giovanissima, la conduttrice ha praticato pattinaggio a rotelle, partecipando persino a gare europee, vincendo anche prestigiosi titoli, tanto da attirare le attenzioni della Nazionale italiana di pattinaggio. Più avanti, durante l’adolescenza, ha preso parte alle prime sfilate di moda e ai primi concorsi di bellezza, mostrando il suo fisico statuario. A soli 17 anni ha vinto le selezioni nazionali per Miss Mondo, ottenendo dunque la fascia di “Miss Mondo Italia 2005”, arrivando quarta. Da quel momento è cominciata la sua esperienza come modella per grandi stilisti, come Gaultier e Rocco Barocco.

Non solo moda. Per Sofia si sono aperte preso anche le porte della televisione: inizialmente valletta di Carlo Conti per “L’anno che verrà”, ha ottenuto un successo straordinario dopo “Ballando con le stelle” al quale ha partecipato nel 2006. Dopo Ballando, per Sofia Bruscoli sono arrivati anche i primi ruoli nelle fiction Rai, come Don Matteo e Che Dio ci aiuti. Tv, moda ma non soltanto: più avanti, Sofia si è mostrata alla conduzione di programmi che hanno ottenuto un grande successo.

Sofia Bruscoli, chi è: “Via di casa a 15 anni, non fu facile”

Sofia Bruscoli ha cominciato il percorso nel mondo della moda da giovanissima. A raccontare quanto passato è stata proprio lei nel programma “Storie di donne al bivio”: “Ho iniziato come modella a 15 anni. Ho sfilato per grandi stilisti, ho vissuto tra Milano, Parigi, Monaco, ma anche Shangai. A 18 anni è arrivato Ballando con le Stelle, la prima grande esperienza televisiva. Pensavo fosse solo una gara di ballo, io venivo dal pattinaggio artistico. Ma poi si è aperto un mondo, è arrivato tanto”.

Da quel momento, è arrivata la notorietà: “Ho condotto tanti programmi, ho anche recitato in Don Matteo, Che Dio ci aiuti… ho incontrato grandi personaggi e grandi maestri”. È stato solamente dopo la nascita di Nicole, sua figlia, che Sofia ha deciso di mettere un punto alla sua straordinaria carriera: “Dopo la nascita di mia figlia per qualche anno mi sono dedicata solo a lei, prendendo una pausa dal lavoro. Anche perché per dieci anni avevo solo lavorato, ero andata via di casa a 15 anni… Non ho avuto un’adolescenza spensierata“.