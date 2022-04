Chi è Soleluna, Il Cantante Mascherato 2022/ Le ipotesi, dal Divino Otelma a Max Giusti

Soleluna, vincitore Il cantante mascherato 2022

È arrivato il giorno della finalissima de Il cantante mascherato 2022, in cui avremo la possibilità di scoprire non solo il vincitore di questa edizione, ma anche l’identità delle maschere rimaste in gara: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte e SoleLuna. Quest’ultima è certamente una di quelle che ha suscitato maggiore curiosità non solo tra i giurati presenti in studio, ma anche tra il pubblico da casa, che ha provato a lanciare tramite i social una serie di ipotesi su chi sia il personaggio che la sta indossando.

Come spesso capita nella trasmissione condotta da Milly Carlucci, qualche segnale per provare a indovinare è arrivato da uno degli indizi arrivato nel corso delle puntate: “Io in vita mia non ho portato nessuna maschera, la maschera che porto adesso mi dà molta energia perché ho il sole. Il sole per me è tutto, non posso farne a meno, la Luna rappresenta l’incontro amoroso con il Sole. Mia madre non mi ha mai spinto, ha sempre voluto che andassi sempre più in là. Dove sono cresciuto lo spazio mi è sempre andato stretto. Ho osato dove nessuno ha avuto il coraggio di osare, è stata la fortuna della mia vita” – sono state le parole del concorrente.

Soleluna, chi si nasconde sotto la maschera a Il cantante mascherato 2022? Tante le ipotesi

La maschera di SoleLuna è quella che al momento ha incuriosito maggiormente i giurati de “Il cantante mascherato 2022”, che al momento hanno avanzato ipotesi contrastanti sulla sua reale identità.

Arisa ha pensato che possa trattarsi di Cristiano Malgioglio, idea avvallata anche da diversi utenti del web confermata da uno degli indizi lanciati in puntata, “Sono un istrione”. Flavio Insinna, invece, ha pensato a Max Giusti e per un motivo ben preciso: il conduttore ha imitato proprio Cristiano Malgioglio, Di diverso avviso invece è Francesco Facchinetti, che ha pensato al Divino Otelma, mentre secondo Caterina Balivo si tratterebbe di Antonio Mezzancella, in grado di sviare tutti per la sua capacità di imitare al meglio i cantanti dei brani che lui si trova a interpretare.

