Chi è Soleluna, Il Cantante Mascherato 2022/ Testa a testa tra Malgioglio e Lopez

Ancora irrisolta l’identità di Soleluna al Cantante Mascherato 2022, anche se secondo i giudici non ci sono dubbi sul fatto che dentro il costuma possa nascondersi uno tra Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez. Su questo testa a testa, la conduttrice Milly Carlucci ha “giocato” moltissimo, dando vita ad un simpatico confronto tra il cantante e l’attore comico, in occasione della terza puntata di venerdì scorso. Questa sera scopriremo ulteriori indizi su Soleluna, con la possibilità di restringere ulteriormente il cerchio.

Neri Marcorè e Rossella Brescia/ Lui sposato con Selene, lei dall'ex Cenci a Cannito

E’ parere comune che la sfida sia appunto tra Malgioglio e Lopez, ma attenzione alle possibili sorprese che rappresenterebbero in questo caso un vero e proprio colpo di scena. “Definirmi non è facile. Io posso essere tutto, io sono tutto. Da ragazzo avevo paura del buio”, aveva raccontato la maschera nella clip.

Emanuela Tittocchia shock "Amedeo Goria ci ha provato anche con me"/ "Bacio sfiorato"

Il Cantante Mascherato 2022: Soleluna è Cristiano Malgioglio o Massimo Lopez?

In molti si chiedono chi si nasconda sotto la maschera di Soleluna, uno dei personaggi più intriganti di questa nuova edizione del Cantante Mascherato. Se non altro perché ha catalizzato l’attenzione del pubblico con indizi talmente evidenti e chiari da far vacillare, paradossalmente, i telespettatori stessi. Per mimica, timbro, voce e descrizione, Cristiano Malgioglio continua ad essere il candidato favorito per indossare i panni di Soleluna. Subito dopo c’è Massimo Lopez, grandissimo imitatore in grado di riprodurre molto fedelmente le gesta dell’artista. E sullo sfondo un’ulteriore ipotesi, forse un po’ più improbabile, che porta verso un nome a sorpresa. Dopo stasera, di certo, avremo le idee un po’ più chiare.

LEGGI ANCHE:

Amici 21 serale, annunciata la prima squadra/ Veronica Peparini fa coppia con...

© RIPRODUZIONE RISERVATA