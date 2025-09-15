Sonia B di Temptation Island, gravidanza shock e crisi con Simone: “Senza di me non sarai nessuno” dopo il bacio con Rebecca.

Sonia B, abbreviazione di Sonia Barrile, è stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione di Temptation Island 2025 soprattutto per la sua storia con Simone, il quale l’ha tradita nel corso del programma condotto da Filippo Bisciglia. I due sono entrati nel reality per via del fatto che dopo tanti anni insieme non sentivano più di essere sulla stessa strada, ma soprattutto a causa dell’inclinazione al tradimento di lui, che personal trainer di professione, ha più volte confessato di pensare ad altre nonostante la loro relazione.

“Ho scritto io a Temptation Island per capire se la nostra relazione deve andare avanti. Il nostro rapporto ormai è piatto e con il passare degli anni ci siamo sempre più allontanati“, aveva detto lui alla redazione. Sonia B ha 25 anni e finito il programma si è presentata con il 28enne Simone di fronte a Filippo Bisciglia. Nonostante i due si fossero lasciati, sono tornati insieme annunciando la sorpresa delle sorprese: lei è incinta.

Sonia B. incinta non dimentica il bacio con Rebecca

Sganciata la bomba sulla gravidanza di Sonia B., i telespettatori si sono chiesti se l’armonia ritrovata tra lei e il fidanzato fosse vera o tutta una costruzione per fare bella figura dopo il programma. Alcuni hanno anche pensato che dopo aver scoperto di essere incinta, Sonia B. abbia provato a ricucire con Simone. Eppure nell’ultimo periodo non si parla d’altro che di una crisi tra i due, e le voci di rottura sono sempre di più. Dopotutto, lui ha baciato la tentatrice Rebecca nel corso di Temptation Island e aveva detto queste parole al falò per giustificarsi: “Il rispetto per me esiste, il problema è che mi sono spinto oltre i miei limiti per capire e sapevo che ti avrebbe fatto soffrire“. Sonia, invece, era rimasta spiazzata dopo il triste gesto del fidanzato: “In sei anni io ti ho dato tutto, tu oggi sei qualcuno perché io ti ho dato la mia luce, senza di me non sarai niente e nessuno. Il rispetto per te non esiste“.