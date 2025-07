Vita privata blindata e passione per gli animali: chi è Sonia Barrile, fidanzata di Simone, concorrente di Temptation Island 2025

Sonia Barrile, social al “sicuro” ma una passione è ben nota

Tra le protagoniste di questa edizione di Tempation Island 2025 c’è indubbiamente Sonia Barrile, venticinquenne fidanzata con Simone Margagliotti. Per quanto riguarda la vita privata della ragazza, sappiamo davvero poco o nulla, al di là di ciò che possiamo vedere in tv nel reality sentimentale di Filippo Bisciglia. Stando a quanto emerge in rete, Sonia Barrile lavora come impiegata in un’azienda biomedicale. I suoi social restano blindati per via della sua partecipazione a Temptation Island 2025.

Ovviamente il suo account è ancora poco seguito, essendo fino a poco fa una sconosciuta. Il suo profilo, al momento, è seguito da poco più di mille follower. Pare che tra le sue passioni ci siano i cani, per i quali avrebbe creato persino un account social dedicato. Sonia Barrile ha un Pitbull ed un Bulldog francese, che si chiamano Clhoe e Teo.

Temptation Island, chi è Sonia Barrile: la relazione tumultuosa con il fidanzato Simone

Nella sua esperienza a Temptation Island ha raccontato poco della sua vita privata, ma Sonia si è aperta moltissimo sulla sua relazione turbolenta con Simone. La ragazza sostiene che se le dinamiche tra loro sono cambiate nel tempo, la “colpa” non è solo sua, ma è da condividere con il compagno che non si impegnerebbe a sufficienza nel rapporto.

“Sono cambiata, ma se l’ho fatto è perché non mi sento più sicura di questo rapporto visti i suoi atteggiamenti”, ha spiegato alla viglia del programma. Adesso la coppia si sta facendo conoscere anche dal grande pubblico, ma questa è tutta un’altra storia rispetto al vissuto della concorrente. Non resta che augurarle di uscire da Temptation Island con le idee più chiare sul fronte sentimentale.

