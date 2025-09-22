Sonia Barrile è tra le fidanzate più discusse di Temptation Island 2025: chi è e che lavoro fa l'ex di Simone, oggi incinta del suo primo figlio

Sonia Barrile, ormai nota come Sonia B di Temptation Island 2025, è sicuramente una delle fidanzate più chiacchierate dell’ultima edizione del reality delle coppie. Tra i motivi per i quali è finita sotto i riflettori ci sono non soltanto i drammi delle storia col fidanzato Simone, ma soprattutto il fatto di aver segnato un primato nel programma, visto che è la prima che scopre di essere incinta durante questa avventura. Sonia Barrile è incinta e la scoperta è stata fatta e annunciata proprio a Temptation Island 2025, ma cosa sappiamo di lei oltre questo? Cosa fa nella vita Sonia B?

Partiamo col dire che Sonia è una donna di 25 anni e lavora come impiegata all’interno di un’azienda biomedicale. La TV non è mai stata nei suoi progetti, né tantomeno ambisce a diventare famosa, e lo dimostra il fatto che, ad oggi, non abbia alcun profilo Instagram se non uno dedicato ai suoi due amatissimi cagnolini: Chloe e Teo.

Sonia Barrile, nuova vita dopo Temptation Island 2025 e la rottura col fidanzato Simone

Ad averla portata a Temptation Island non è stata dunque, come spesso accade, la voglia di popolarità, bensì la necessità di fare chiarezza nel rapporto con Simone, da tempo in crisi. E la crisi, d’altronde, è stata confermata e ha trovato un epilogo triste: Sonia ha lasciato Simone, per poi dargli una seconda possibilità anche in virtù della scoperta della gravidanza. Ma è ormai chiaro che il loro rapporto è ormai alle battute finali. Grazie a Temptation Island, Sonia sembra aver capito di voler aprire un nuovo capitolo della sua vita, che contempla la presenza di Simone solo in quanto padre di suo figlio ma non come suo compagno. Per ora c’è una sola priorità: suo figlio.