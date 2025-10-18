Sonia Barrile è una delle protagoniste di Temptation Island 2025: dall'età al fidanzato fino alla gravidanza da single. Quando nasce suo figlio?

Sonia Barrile è stata una delle protagoniste di Temptation Island 2025 nonché una concorrente che ha segnato un primato nella storia del reality delle coppie: quello di aver scoperto di essere incinta durante il programma. A Temptation ha partecipato insieme al fidanzato Simone Margagliotti, ma la loro storia è poi finita, nonostante la decisione di dargli un’altra chance dopo aver scoperto di aspettare suo figlio.

Oggi Sonia Barrile sta conducendo una gravidanza da single, non ha un nuovo fidanzato dopo Simone, ma aspetta, con la vicinanza della sua famiglia, un maschietto, che dovrebbe nascere a febbraio, essendo attualmente al quinto mese. Al momento si conosce soltanto il sesso del bambino: non è stato ancora annunciato il nome scelto dai genitori per lui, cosa che probabilmente accadrà durante l’ospitata di Sonia a Verissimo nella puntata del 18 ottobre 2025.

Chi è Sonia Barrile di Temptation Island 2025: età e cosa fa nella vita

Ma chi è Sonia Barrile e cosa fa oggi? Classe 1999, Sonia ha 26 anni e lavora come impiegata all’interno di un’azienda biomedicale. Quella a Temptation Island è stata la sua prima esperienza televisiva, alla quale ha deciso di partecipare per comprendere se il rapporto con Simone avesse un’altra possibilità o se la loro relazione fosse effettivamente ormai giunta al capolinea. Durante l’avventura nel reality, Sonia ha scoperto di essere stata tradita prima del programma ed è stata tradita anche durante, quando lui ha baciato una tentatrice nascondendosi dalle telecamere. Questo ha portato la ragazza a chiudere la loro storia, che ha avuto un’ultima chance (poi sfumata) proprio con la scoperta della gravidanza.