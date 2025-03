Sonia Bergamasco, chi è e carriera dell’attrice: i primi passi a teatro

Sonia Bergamasco oggi pomeriggio interverrà in qualità di ospite di Caterina Balivo nella nuova puntata de La volta buona su Rai 1; l’attrice dal 6 marzo sarà nuovamente protagonista al cinema con il film Il Nibbio di Alessandro Tonda. Nata a Milano nel 1966, oltre ad essersi diplomata in pianoforte in Conservatorio si è anche avvicinata quasi per caso alla recitazione. “Per me è stata una scoperta in un frangente in cui avrei dovuto prendere una decisione per il mio futuro“, ha raccontato l’attrice in un’intervista a Oggi è un altro giorno nel 2023. “Ho visto un bando per la scuola del Piccolo e, senza esperienza, ho provato. Ho capito presto quanto quella fosse casa mia”.

Fu così che decise di avvicinarsi al mondo dei set, diplomandosi in recitazione presso la Scuola del Piccolo Teatro di Milano. Le sue prime esperienze in carriera arrivano a teatro, dove ha recitato per numerosi spettacoli di grande successo tra cui Arlecchino servitore di due padroni di Giorgio Strehler e Pinocchio di Carmelo Bene; in seguito sono poi arrivati i primi importanti successi anche al cinema e in televisione.

Sonia Bergamasco, dal successo al cinema alla televisione

Al cinema Sonia Bergamasco ha recitato nel film di Marco Tullio Giordana del 2003 La meglio gioventù, che le valse anche la candidatura ai Nastri d’Argento e al Globo d’oro come come miglior attrice protagonista. Importantissimo anche il successo in Quo vado? del 2016 con protagonista Checco Zalone; in quell’occasione ottenne una pioggia di candidature, dal David di Donatello al Nastro d’Argento e il Ciak d’oro. Inoltre, nel 2016 ha avuto il prestigio di diventare madrina della 73° Mostra del Cinema di Venezia.

Non solo teatro e cinema ma anche tanta televisione nella carriera di Sonia Bergamasco; sul piccolo schermo ha recitato per diversi anni, dal 2016 al 2021, nella serie di successo Il commissario Montalbano, mentre l’anno scorso ha recitato nella quarta stagione de L’amica geniale.