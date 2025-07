Tutto quello che c'è da sapere su Sonia Mattalia di Temptation Island 2025 e la pagella sul suo percorso nel programma.

Sonia Mattalia di Temptation Island 2025 ha colpito tutti inizialmente per il look e, successivamente, per l’atteggiamento che ha avuto nel villaggio. Pugliese, Sonia ha 48 anni nella vita svolge la professione di avvocato. Donna indipendente e sicura di se stessa, all’interno del villaggio, parlando con le altre fidanzate, ha lasciato intuire di essere riuscita a costruirsi una carriera importante grazie ad anni di sacrifici e duri lavori. Sentimentalmente, però, raccontando della sua storia con Alessio con cui condivide lo stesso lavoro, ha spiegato di non essere mai stata molto fortunata con gli uomini.

Prima di incontrare Alessio, Sonia ha avuto altre relazioni che, a quanto pare, le hanno arrecato varie sofferenze. Con Alessio, pensava di aver trovato la persona giusta salvo poi svegliarsi dal sonno per poi ricaderci ancora. Di fronte alle parole di Alessio, Sonia ha spiegato di non voler più avere altre relazioni e di stare bene da sola. Un atteggiamento fiero ed orgoglioso quello di Sonia che le è valso il titolo di regina indiscussa di Temptation Island 2025.

Sonia Mattalia: perché ha deluso il pubblico di Temptation Island 2025

Quando il fidanzato Alessio Loparco ha ammesso, davanti alle telecamere di Temptation Island 2025, di non essere sicuro di averla mai amata e di averle chiesto di sposarlo solo per gratitudine, Sonia Mattalia ha avuto una reazione da regina che le ha permesso di incassare una standing ovation da parte del popolo del web. Coraggiosa, fiera, orgogliosa di se stessa e del proprio percorso di vita, Sonia non ha avuto dubbi nel mettere immediatamente fine all’avventura nel villaggio chiedendo, già nel corso della prima puntata, il falò di confronto immediato.

La seconda standing ovation per Sonia è arrivata quando, chiamata al falò da Alessio, ha rifiutato preferendo godersi la compagnia delle altre fidanzate nel villaggio. Un percorso impeccabile, a detta dei fan del programma che, però, sono stati delusi dall’ultima decisione di Sonia. La 48enne, nel corso della penultima puntata, ha chiesto un nuovo confronto ad Alessio mostrandosi disposta a perdonargli le mancanze e le parole dette nei suoi confronti per poter dare un’altra possibilità alla relazione. Mettendo da parte l’orgoglio da donna, però, Sonia ha perso il titolo di regina contribuendo a gonfiare l’ego di Alessio.