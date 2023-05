Chi è Sonia Peng, ex moglie Rocco Papaleo/ Il figlio Nicola

Sonia Peng, ex moglie Rocco Papaleo: il primo incontro sul set fino al matrimonio

Il cinema italiano, al di là della minore risonanza che può riscuotere rispetto alle produzioni italiane, è indubbiamente ricco di storia e di cultura così come di volti di assoluto valore artistico. Un settore particolare è certamente quello della comicità, spesso caratterizzato dalla presenza di attori capaci anche di destreggiarsi in ruoli molto più seriosi. Uno dei maggiori rappresentanti di tale sfaccettatura è Rocco Papaleo, maestro dell’umorismo e della versatilità cinematografica. La passione per la recitazione è stata per lui fondamentale anche dal punto di vista sentimentale; proprio sul set aveva conosciuto la sua ex moglie, Sonia Peng.

Mentre Rocco Papaleo risulta noto principalmente per la sua attività di attore e regista, la sua ex moglie Sonia Peng vanta una longeva e fortunata carriera nell’ambito scenografico. Il primo incontro tra i due pare sia avvenuto proprio sul set diversi anni fa, rappresentando un vero e proprio colpo di fulmine per la coppia. Dopo il matrimonio i volti del cinema sono arrivati a suggellare il rapporto con la nascita del figlio, Nicola. Purtroppo però la grande storia d’amore tra Rocco Papaleo e Sonia peng è giunta al capolinea per ragioni che chiaramente è giusto che restino ai diretti interessati.

In una recente intervista rilasciata da Rocco Papaleo – riportata dal portale Tag24 – queste furono le parole per descrivere la fine dell’amore con Sonia Peng. “Il fatto che il matrimonio sia fallito non significa che per me non fosse importante. Alla mia ex moglie” – aggiunse teneramente l’attore – “Sarò legato per sempre, anche come artista: è la scenografa dei miei film. Porto ancora la fede, l’ho spostata a destra però”. Dalle parole dell’ex marito di Sonia Peng si evince tutta la bellezza di un amore che, seppur arrivato al suo culmine, rappresenta comunque una tappa fondamentale nella vita di entrambi.

Oltre alle vicende di carattere sentimentale che coinvolgono Rocco Papaleo, sono altrettanto note alcune informazioni sulla vita professionale della sua ex moglie Sonia Ping. Da Bellinzona si è trasferita a Milano da giovanissima per coltivare la sua passione per la scenografia, conoscendo negli anni a seguire proprio quello che oggi è il suo ex marito. Con lui, come anticipato, ha avuto un figlio di nome Nicola sul quale le informazioni sono praticamente irreperibili. Non è noto se stia oppure no seguendo le orme dei genitori nell’ambito del cinema, che sia nelle vesti di attore o altro. Altrettanto vale in riferimento alla vita privata; avrà certamente l’obiettivo di coltivare le proprie passioni e quotidianità lontano dell’eccessiva curiosità dei media e dell’opinione pubblica.











