Chi è Sophia Loren, zia di Alessandra Mussolini: "Parte dei soldi che zia aveva guadagnato con ‘Quo vadis’ li diede a mia nonna per..."

Chi è Sophia Loren, zia di Alessandra Mussolini, e cosa sappiamo dell’icona del cinema italiano nel suo rapporto con la nota politica e personaggio televisivo? Questa storia famigliare, che percorre tutto il Novecento e s’intreccia tra grande schermo e politica, potrebbe essere uno degli argomenti che toccherà questo pomeriggio l’ospitata della 62enne politica negli studi di “Verissimo”: infatti la diretta interessata, partendo dalla presentazione della sua ultima fatica letteraria, potrebbe aprire una finestra sul proprio privato e sull’illustre zia, di cui qualche tempo fa aveva dato pure degli aggiornamenti sulle condizioni di salute a seguito della caduta. E se del personaggio di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, nome d’arte della star, sappiamo praticamente tutto, possiamo fare luce su chi è Sophia Loren, zia di Alessandra Mussolini, nel rapporto tra le due donne.

Infatti, come accennato, sopra, se della straordinaria carriera e dell’impronta che l’attrice classe 1934, e che sta per compiere 91 anni, sappiamo oramai tutto, meno forse si conosce in merito alla storia famigliare che lega gli Scicolone ai Mussolini: raccontando chi è Sophia Loren, zia di Alessandra Mussolini, dobbiamo infatti ricordare che la politica è figlia di del pianista Romano Mussolini, quartogenito del Duce, e di Maria Scicolone, sorella minore della più nota artista italiana con cittadinanza francese. “Sophia Loren è una roccia e vi saluta tutti”: in questo modo aveva voluto rassicurare tutti, durante una puntata de “La Vita in Diretta”, dopo l’incidente domestico occorso all’attrice, scivolata sul pavimento bagnato e che le era costata la frattura dell’anca, “Zia è stata subito portata in clinica ed è stata operata subito: due ore dopo la caduta era già in sala operatoria e fortunatamente le hanno fatto l’epidurale” aveva aggiunto la Mussolini.

ALESSANDRA MUSSOLINI, “IL RAPPORTO DI MIA NONNA CON ZIA SOPHIA E…”

Ma, indagando sul loro rapporto e su chi è Sophia Loren nelle ‘vesti’ di zia di Alessandra Mussolini, possiamo affidarci ai ricordi e alle interviste concesse negli ultimi tempi da quest’ultima per degli interessanti aneddoti. Accennando alle continue tensioni e ai litigi a cui aveva assistito in casa da piccola, aveva rivelato al ‘Corriere della Sera’ che le liti “partivano dalla cucina e arrivavano in sala da pranzo, innescati spesso da nonna Romilda che attaccava mia mamma. Tanto nonna aveva costruito con zia Sophia, quanto poi ha distrutto con mia mamma Maria”. E a precisa domanda su quale fosse il ruolo della zia nelle loro vite, la politica aveva risposto così: “Lei era in giro per il mondo o nella favolosa villa di Marino, comunque faceva vita a sé. Aveva sposato un uomo, Carlo Ponti, decisamente austero rispetto a noi, freddo, arido. Comunque, parte dei soldi che zia aveva guadagnato con ‘Quo vadis’ li diede a mia nonna perché comprasse il cognome ‘Scicolone’ anche per mia mamma”.

E sempre in quell’intervista, e in un’altra concessa al quotidiano milanese, erano emersi altri dettagli su chi è Sophia Loren nel ricordo della nipote Alessandra Mussolini: “Mia nonna, a proposito di mia mamma, mi disse in faccia, “Spero che tua madre muoia sotto i ferri”: e per la rabbia presi un tavolino e lo scaraventai contro la parete (…) Ma con mia zia Sophia era diversa, aveva fatto tanti sacrifici, aiutandola all’inizio della sua carriera nel cinema” aveva ricordato al 62enne a proposito di un intervento chirurgico a cui si era dovuta sottoporre mamma Maria. E le estati con la zia? “Al mare? In vacanza? Forse non c’è mai andata. Zia ha sempre lavorato…” aveva spiegato sempre al ‘Corriere’, in un pezzo in cui compare anche una foto di lei bambina assieme a una Loren ancora giovane.