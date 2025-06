Stash, chi è il frontman dei The Kolors e perché si chiama così

C’è anche Stash Fiordispino assieme ai The Kolors tra gli ospiti de Il Volo tutti per uno – Viaggio nel tempo, l’ultimo appuntamento con la musica del trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble in onda questa sera, lunedì 2 giugno 2025, in prima serata su Canale 5. La formazione arriva da un lungo periodo decisamente positivo, caratterizzato dal successo di Tu con chi fai l’amore, brano portato in gara al Festival di Sanremo 2025, e dalla recente hit Pronto come va destinata a diventare un tormentone dell’estate.

Frontman della band attiva ormai dal 2009 è per l’appunto Stash, diventato punto di riferimento e colonna portante, amatissimo dal pubblico sin dai tempi della partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Il suo è peraltro un nome d’arte piuttosto curioso e nato in famiglia. Come spesso raccontato dallo stesso cantante, infatti, “Stash” è il suo secondo nome (all’anagrafe è Antonio Stash Fiordispino) ed è stato ispirato dalla canzone Money dei Pink Floyd, band di cui il padre era un grande fan.

Stash e la compagna Giulia Belmonte: l’amore e le figlie Grace e Imagine

Oltre alla carriera musicale con i The Kolors, Stash da quasi 10 anni vive una romantica storia d’amore al fianco della compagna Giulia Belmonte. Dal primo incontro nel 2017 ad oggi la coppia ne ha fatta di strada: lui è uno dei cantanti più amati d’Italia, lei in passato modella e con una carriera da giornalista ed influencer e una grandissima passione per lo sport, in particolare per il nuoto.

Al momento la coppia non è sposata e il matrimonio non è tra gli imminenti piani per il futuro, intanto però si godono la meravigliosa famiglia che hanno costruito nel corso degli anni. Nel 2020 sono infatti diventati per la prima volta genitori con la nascita di Grace, cui ha fatto seguito nel 2022 la secondogenita Imagine, il cui nome è stato ispirato dalla celebre canzone di John Lennon.

