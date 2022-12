Chi è stato eliminato da Amici 22 nell’ultima puntata?/ Ludovica lascia il talent

Chi è stato eliminato da Amici 22 nell’ultima puntata? Emanuel Lo…

Nella puntata di domenica 11 dicembre 2022, l’eliminato da Amici 22 è Ludovica. La giovane ha dovuto abbandonare la scuola di Maria De Filippi definitivamente. Dopo la classifica generale per i ballerini, la media dei voti di tutte le ultime prove sostenute, Emanuel Lo, suo coach, ha dovuto prendere una decisione molto difficile. Ludovica, ultima, ha dovuto così lasciare il talent show.

Nel video Witty, la Celentano spiega: “Ho incontrato i miei colleghi in settimana e ai colleghi di ballo ho chiesto l’eliminazione immediata dell’ultimo in classifica in base alle medie di tutti i ragazzi dopo le undici sfide. Rita era penultima, Samuel e Ludovica erano a pari merito ultimi. Io ho detto che se anche Rita fosse stata ultima, non avrei cambiato idea. Ora chiedo l’aggiornamento con le sfide di oggi, quindi in totale 12 con 17 giurati esterni. E se Rita è ultima andrà a casa”. La maestra ha chiesto inoltre l’eliminazione del banco del pubblico.

Chi è stato eliminato da Amici 22? Tutti in lacrime per Ludovica

Dopo la proposta della Celentano, la produzione sceglie di lasciare l’eliminazione ad appannaggio dei coach. Dunque la parola passa a Emanuel Lo: “Naturalmente Ludovica è la mia ed è ultima, anche se è un documento che mi fa pensare. Siamo diretti verso il finale quindi ne tengo conto. Dirò una cosa che va avanti dentro di me da settimane. Ho pensato bene alle cose che ci siamo detti. Sono passati 3 mesi, ho imparato a conoscere i ragazzi con forze e debolezze. Alcuni stanno andando avanti, altri stanno facendo fatica. Siamo qui chiamati a giudicare ma anche a sostenere”.

Emanuel Lo, rivolgendosi poi alla concorrente, dice: “Ludovica, ti ho fatta entrare, ti ho sostenuta, voluta, ma in questo momento ho bisogno che la mia squadra sia compatta e forte mentalmente. Umanamente è difficilissimo dirtelo ma sono sicura che troverai il tuo posto, ma oggi devi lasciare il banco di Amici. Hai bisogno di trovare il tuo mondo fuori e io ci credo”. La ragazza, in lacrime, circondata da tutti i compagni emozionati, rivela: “Aver avuto l’opportunità di conoscere tutti loro è stato un regalo enorme, così come è stato un regalo enorme far parte di tutto questo. Grazie mille”.











