Chi è stato promosso e bocciato al Collegio 7?/ Spoiler esami finali: “Due bocciati agli orali e…”

Esami finali de Il Collegio 7: chi è bocciato e chi promosso?

È tempo di gran finale per Il Collegio 2022. Oggi 29 novembre va in onda l’ultimo appuntamento con il reality di Rai2 che vede degli adolescenti alle prese con la scuola della fine degli anni ’50. Questo, come i fan dello show ben sanno, vuol dire per gli alunni ‘esami finali’. La classe infatti dovrà sostenere gli esami finali di terza media, che saranno su tutte le materie finora studiate in classe. Ma chi sarà promosso e chi invece concluderà questa avventura amaramente, con una bocciatura?

Anche questa edizione de Il Collegio è stata d’altronde caratterizzata da numerosi episodi di indisciplina che hanno messo a rischio più di uno studente. Così tra allievi che rischiano di essere espulsi a causa di comportamenti indisciplinati e altri che ben poco si sono impegnati nello studio, molti potrebbero lasciare il Convitto Regina Margherita di Anagni con una bocciatura.

Il Collegio 7: due bocciature nella classe?

Pare certo che qualche bocciato tra gli alunni del 1958 ci sarà. “[…] in due non riescono a ottenere il diploma poiché bocciati alle prove scritte di italiano e matematica.” si legge tra le anticipazioni lanciate da Iodonna.it. Non sono però noti i nomi dei ragazzi che non ce la faranno ad essere promossi.

Ricordiamo che dopo gli esami finali, scritti e orali, Il Collegio 7 come sempre si concluderanno con una festa. Si tratta del consueto ballo di fine anno in cui i protagonisti ripercorrono le tappe vissute all’interno del convitto, dal loro arrivo alla partenza.

