Chi è stato ripescato a Ballando con le stelle 2022?/ Il possibile vincitore tra le coppie eliminate

Mancano poche puntate alla finale di Ballando con le stelle 2022, che salvo ulteriori cambi di programmazione andrà in onda venerdì 23 dicembre su Rai 1, per evitare di farla coincidere con la Vigilia di Natale. Sono due le semifinali ancora in programma: questa sera, venerdì 2 dicembre, andrà in onda la seconda semifinale, mentre la terza è prevista per il 17 dicembre. In uno di questi ultimi appuntamenti ci sarà la fase del ripescaggio tra le coppie eliminate dalla trasmissione.

Al momento le coppie che hanno lasciato la gara sono: Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, Dario Cassini e Lucrezia Lando, Paola Barale e Roly Maden, Marta Flavi e Simone Arena. La coppia composta da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca si è ritirata per infortunio, mentre Enrico Montesano e Alessandra Tripoli sono stati espulsi.

Quale di queste coppie riuscirà a tornare in gara? Ricordiamo che quest’anno non sarà solo il “ripescaggio” a riportare in gioco le coppie eliminate di Ballando con le stelle 2022. Nel corso della diciassettesima edizione Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira hanno una possibilità a testa per riportare in pista una delle coppie eliminate. Al momento nessuno dei due ha ancora usato la sua “wild card“. Sembra che il ripescaggio si svolgerà il 17 dicembre, anche se la questione non sembra molto chiara come dimostrano alcuni commenti sui social: “Ma in che senso venerdì è la seconda semifinale? Non dovrebbe essere la puntata di ripescaggio? Quindi chi viene ripescato va direttamente in finale o c’è una TERZA semifinale?”, si chiede un utente su Twitter. E ancora: “Se tra due puntate, la decima, sarà quella del ripescaggio (se ho capito bene), quella del ballo con i parenti per le coppie rimaste quando sarà, la prossima (cioè prima del ripescaggio) o proprio l’ultima?”.

