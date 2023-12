Chi è Stefania Cento, concorrente a Ciao Darwin 2023/ Cantante melodica, il web: “Sembra Giorgia Meloni”

Chi è Stefania Cento, concorrente nella prova di coraggio di Ciao Darwin 2023 per i melodici

Stefania Cento è una delle concorrenti della seconda puntata di Ciao Darwin 2023. Nella sfida tra trapper e melodici è schierata in questa seconda squadra, al fianco di volti come Sal Da Vinci e Gianni Celeste. Stefania Cento è il nome d’arte di Stefania Nannin, che nasce dalla sua appartenenza alla città di Cento. È una cantante italiana di musica leggera, specializzata in repertorio revival.

Ha esordito nel mondo della musica a 20 anni, quando ha vinto la settima edizione del Festival nazionale della canzone di Napoli. Ha poi partecipato a numerosi concerti e manifestazioni legate al mondo di Sanremo. Ha inoltre lavorato al fianco di Paolo Limiti, in quanto è stata ospite nella stagione 2004-2005 della trasmissione televisiva Domenica In.

Stefania Cento a Ciao Darwin 9, per il web è “uguale a Giorgia Meloni”

Stefania Cento è stata protagonista a Ciao Darwin 9 della prova di coraggio della seconda puntata. La concorrente ha accettato subito di mettersi in gioco in una prova fatta di rapaci, bambola assassina e Pennywise, famosi personaggi del cinema horror. A sentirla cantare, e ancor più parlare, il web è impazzito perché ha trovato nella sua voce una forte somiglianza a quella della nostra premier Giorgia Meloni. “Ma è lei, uguale!” è il commento di molti telespettatori di Ciao Darwin 2023.











