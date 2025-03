STEFANIA NOBILE, CHI È LA FIGLIA DI WANNA MARCHI

Nuovi guai giudiziari per Stefania Nobile per via della Gintoneria dell’ex fidanzato Davide Lacerenza, caso di cui si parlerà a Farwest su Rai 3. La figlia di Wanna Marchi è finita ai domiciliari dopo aver ritrovato la libertà per la vicenda che l’ha vista coinvolta con la madre. L’imprenditrice 60enne negli ultimi anni si è dedicata alla ristorazione e ha lavorato con l’ex anche nell’ambito dei locali notturni, aveva terminato di scontare la sua pena per la storica vicenda delle televendite, per la quale era finita in carcere nel 2011 proprio insieme alla madre.

"Davide Lacerenza? Se va in carcere si ammazza!"/ Le intercettazioni con Stefania Nobile e Wanna Marchi

La condanna definitiva fu a oltre 9 anni di carcere, in quanto ritenuta colpevole di associazione per delinquere e truffa. Una vita a dir poco “movimentata” per Stefania Nobile, ormai nota alle pagine di cronaca giudiziaria. Quando la madre iniziò la sua ascesa con le televendite, si affiancò diventando una sorta di alter ego, proponendo lo stesso stile urlato, ma rivelandosi anche più scatenata della madre. Poi i guai giudiziari sopracitati, a cui nel 2010 si sono aggiunti quelli per il fallimento della loro società.

IL SOGNO DELLA TV E LA “CONSACRAZIONE”

Stefania Nobile ha beneficiato degli arresti domiciliari a causa dei suoi problemi di salute, come una forma forte di artrite reumatoide. Quindi, 12 anni fa ha finito di scontare la sua pena. Nel frattempo, ha conosciuto Davide Lacerenza, con cui ha avuto una relazione sentimentale e professionale. Dopo la loro rottura, è rimasto il rapporto professionale, infatti dopo l’esperienza in un ristorante hanno lavorato alla Gintoneria per la quale sono finiti recentemente nei guai.

Ma non ha mai abbandonato il sogno di lavorare in tv, infatti ha lavorato ad alcuni programmi sulle reti locali. Basti ricordare quanto accaduto quattro anni fa, quando Stefania Nobile si rese protagonista di una maratona di cento ore di diretta. A un certo punto è stata anche ad un passo dall’Isola dei Famosi, partecipazione che però fu bloccata tra le polemiche, ma è stata anche molto cercata dai talk show proprio per la sua indole polemica. La sua dimensione iconica ha trovato consacrazione nel documentario Netflix di tre anni fa, ora la vicenda della Gintoneria aggiunge un nuovo capitolo alla sua storia.